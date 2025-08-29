楊金龍 重回A級總裁

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年重回「A級總裁」，獲評「A-」，今年以來一直被美國總統川普施壓的聯準會（Fed）主席鮑爾榮獲「A+」評比。

此次公布最高評等「A+」僅三位央行總裁獲得，分別來自丹麥、美國與越南。 楊金龍今年重回「A級總裁」，獲評「A-」，展現其政策表現與穩健治理再獲國際肯定。回顧楊金龍總裁生涯，共六度獲得「A」級評價。

該雜誌指出，楊金龍去年在第二任期首次被評為「B+」，今年再度升至「A-」，反映市場對台灣央行金融穩定與貨幣政策操作的肯定。楊金龍昨日僅透過幕僚表示謝謝鼓勵。

亞洲央行總裁中，越南央行總裁Nguyen Thi Hong拿下「A+」評比，印尼央行總裁Perry Warjiyo「A」評比，楊金龍、柬埔寨央行總裁Chea Serey、菲律賓央行總裁Eli Remolona和新加坡央行總裁Chia Der Jiun都拿下「A-」。

環球金融雜誌公布《2025央行總裁評比報告》，點名獲得最高等級評比「A+」、「A」及「A-」的央行總裁名單。

《央行總裁評比報告》自1994年起由環球金融雜誌每年發布，評比範圍涵蓋近100個主要國家、地區與特別行政區的央行總裁，並包括歐盟、東加勒比海中央銀行、中非國家銀行及西非國家中央銀行。

環球金融雜誌創辦人兼編輯總監Joseph Giarraputo表示：「過去幾年，多數央行總裁運用最有效工具升息與通膨對抗，雖然各國任務不同，但隨通膨回落，這些艱難政策決策成果已逐漸顯現。

我們的年度《央行總裁評比報告》，正是要肯定那些不僅交出成果，更展現獨立性、紀律與戰略遠見的領導者。」