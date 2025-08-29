聽新聞
央行下月理監事會 受矚目

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行去年祭出第七波選擇性信用管制，要求銀行加強不動產貸款自主管理，市場議論不斷。行政院長卓榮泰最近公開表態，強調「金融水龍頭要開大一點，但安全濾網要在」，盼在維持金融穩健前提下，讓自住與首購族不因政策調整受阻。

央行9月理監事會即將召開，市場關注是否會鬆綁或調整房貸管制。

卓榮泰是在「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮時指出，近期民間反映購屋貸款規範偏緊，行政部門理解民眾需求，已設法調整。他強調，對於真正自住、首購，或是銀行已經承諾貸款的族群，不應因任何新政策產生額外障礙。

他喊話各大行庫董事長與總經理，應共同協助產業與國人，「讓真正在管理自己財產的人，得到最大助力，但對違規與投機行為，必須嚴懲」。

市場解讀，卓榮泰此番談話，等於對央行不動產貸款政策提出「行政指導」，尤其9月理監事會是否鬆綁選擇性信用管制，更顯敏感。

央行數據顯示，去年8月至今年7月底，全體銀行放款總額增加2.4兆元，其中個人放款增幅最大達1.5兆元，主因房貸增加6,268億元。其次，7月購置住宅貸款餘額持續創高達11兆3,756億元，月增568億元，年增率6.74%；7月建築貸款餘額3兆4,365億元，月減40億元，年增率2.74%。資料顯示，民眾房貸金額仍呈現增長。

有關市場盛傳央行有意在9月理監事會中，將都更與危老衍生的整批性分戶房貸排除在不動產貸款計算範圍之外。央行對此表示沒有此考量。

央行 房貸

