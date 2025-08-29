聽新聞
0:00 / 0:00
政院版人工智慧基本法草案 規範「不必要蒐集個資」
朝野立委所提「人工智慧基本法」已在立法院完成初審。行政院會昨通過院版草案，明定人工智慧研發與應用基本原則，也規範避免人工智慧應用造成違法、不必要蒐集個資，並要求政府積極推動研發、應用及基礎建設，辦理相關產業補助、委託、出資、獎勵、輔導，或提供租稅等財政優惠。
數發部次長林宜敬表示，AI跟所有部會皆有關聯，且基本法是上位法案，不需要明定主管機關，避免限縮範疇。
草案明定，積極推動人工智慧研發、應用外，也要避免人工智慧應用發生負面影響，違反如兒童及少年福利與權益保障法、公平交易法、消費者保護法及個人資料保護法等相關法令的情事。
草案也明定，數位發展部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的人工智慧風險分類框架；因應AI與勞動力平衡，政府應就人工智慧利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。
政院版人工智慧基本法也明定，政府應就高風險人工智慧的應用，明確其責任歸屬及歸責條件，且個人資料保護主管機關應協助各目的事業主管機關，避免不必要個人資料蒐集、處理或利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言