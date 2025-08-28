聽新聞
國發會：下半年景氣可望維持綠燈

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導
國發會發布7月景氣燈號，連續三個月亮綠燈，各構成項目分數均維持不變。國發會表示，當前國內景氣續呈穩定，但須密切關注後續變化。記者侯永全／攝影
國發會發布7月景氣燈號，連續三個月亮綠燈，各構成項目分數均維持不變。國發會表示，當前國內景氣續呈穩定，但須密切關注後續變化。記者侯永全／攝影

國發會昨日公布七月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，綜合判斷分數為廿九分，與上月持平。儘管美國對等關稅已於八月起實施，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，當前國內景氣續呈穩定，人工智慧（AI）需求暢旺，關稅如果沒有重大波動，預估景氣可望維持在綠燈狀態。

陳美菊表示，七月景氣燈號的九項構成項目燈號均維持不變，但領先指標連續六個月下滑，累積跌幅百分之三點六一，同時指標則連續廿七個月上升，累積升幅百分之十四點六一，「領先指標下滑是訂單因素，廠商對於未來還是有些不確定性存在。」

美國對等關稅八月起實施，是否影響下半年景氣？陳美菊指出，對等關稅談判仍在進行，半導體關稅細節尚未出爐，只要台美談到一個程度，關稅沒有出現大問題，景氣就可望維持在綠燈。

陳美菊看好下半年景氣，原因有二，一是全球經濟保有韌性，國際預測機構陸續上修對今年全球經濟成長率，顯示在關稅不確定性之下，美國及先進經濟體仍有韌性，需求有所支撐。

其次，全球AI需求依然暢旺，美國科技巨擘仍持續擴增資本支出，Meta、Amazon、Microsoft、Alphabet等大廠合計今年資本支出達約三千五百五十億美元，高於去年兩千三百億美元；台灣AI供應鏈完整，將維持下半年出口動能。

陳美菊表示，未來隨AI技術與相關應用持續擴展、主要國家積極布建AI基礎設施，加以下半年消費性電子新品陸續上市，可望帶動我國電子及資通訊產品需求，挹注出口動能；消費方面，股市回升挹注國人財富效果，加以上市櫃公司獲利增加，可望提高調薪及獎金發放意願，以及政府持續減輕民眾稅務負擔，均有助提升家戶可支配所得，支撐民間消費成長，但美國關稅政策後續發展、美中科技競爭、地緣政治動盪等不確定因素，仍牽動全球經貿前景，須密切關注對我國的景氣影響。

相關新聞

職安法增防霸凌專章 最高罰100萬

行政院院會昨拍板通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，這是繼二○一三年以來，職安法最大修法幅度，除強化源頭防災、承攬管...

政院版人工智慧基本法草案 規範「不必要蒐集個資」

朝野立委所提「人工智慧基本法」已在立法院完成初審。行政院會昨通過院版草案，明定人工智慧研發與應用基本原則，也規範避免人工...

環球金融雜誌評比 楊金龍回升「A-級總裁」

環球金融雜誌（Global Finance）昨日公布二○二五年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍再度取得今...

美關稅變局 德商信心調查：55%維持既有投資策略

德經處今天首度發布今年年中版的「德國商業信心調查報告」，全球經濟成長、美國關稅與貿易談判為在台德商關注的前2大挑戰；儘管...

北東電網缺口難補…協和電廠燃氣機組難興建？台電：全力以赴

基隆市政府28日公告協和電廠為土壤汙染控制場址，台電表示，後續將依土汙法進行污染範圍調查，提出汙染控制計畫，依主管機關要...

