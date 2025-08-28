聽新聞
環球金融雜誌評比 楊金龍回升「A-級總裁」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

環球金融雜誌（Global Finance）昨日公布二○二五年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍再度取得今A級，獲得「A-」評價，也是楊金龍去年落入B級後再次獲得肯定。

回顧楊金龍總裁生涯，共計五度獲得「A」級評價。

雜誌指出，楊金龍去年在第二任期首度被評為「B+」，不過，今年回升至「A-」，主要是反映市場對台灣金融穩定與貨幣政策操作的肯定。

根據資料，這次最高評等「A+」僅有丹麥、美國及越南三位央行總裁獲得，其中聯準會主席鮑爾得到高評價，銀行人士表示，可證明他不如川普說得如此差勁。

環球金融雜誌評比 楊金龍回升「A-級總裁」

