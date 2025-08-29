職安法增防霸凌專章 最高罰100萬

行政院院會昨拍板通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，這是繼二○一三年以來，職安法最大修法幅度，除強化源頭防災、承攬管理責任，並將罰緩上限提高五倍，最重開罰一五○萬元；為回應去年底的北分署分署長謝宜容霸凌案，這次也新增職場霸凌防治專章。草案預計今送入立法院。

另外，立法院司法及法制委員會昨也初審通過「公務人員考績法」修正草案，明定公務員職場霸凌致身心受不法侵害且情節重大，將一次記二大過免職。

此次職安法修法總計修正廿三條條文，修法重點包括：強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上限。

這次修法也增訂「職場霸凌防治」專章，明確定義「職場霸凌」為勞工遭事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等不當言行，導致其身心健康受到危害。

霸凌認定放寬、明定罰則

過去多以「持續性」作為職場霸凌的認定要件，修法後仍以持續性為優先，但針對重大情節言行，則不以持續發生為必要。

專章也明定，不同人數規模的事業單位應有不同防治措施，當霸凌行為人為最高負責人時，勞工可向當地主管機關申訴，若調查成立，最高負責人最高將開罰一百萬元。

刑罰、罰鍰提高盼遏不法

強化源頭防災部分，林毓堂指，過去常可見工程興建階段，部分業主及營造廠商為獲取最大利潤而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔，因此這次修法從源頭要求一定規模以上的工程業主，在交付規畫、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用。

為有效遏止不法行為，這次修法也提高刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。違反安全措施罰鍰上限從原本的卅萬提高到一五○萬，違反管理措施，罰鍰上限從十五萬提高到七十五萬，並公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職業災害發生日期、地點及罹災人數，強化公眾監督。

考績法增５款得免職情形

此外，立法院昨初審通過公務人員考績法修正草案，共增訂五款情形得為一次記二大過免職處分，包括酒駕或毒駕發生交通事故，致人於死或重傷，或致人死傷逃逸；性騷擾或跟蹤騷擾他人、職場霸凌他人，使其遭受身心不法侵害，情節重大，致受害人重大身心創傷或死亡；以及違反有關法令規定，致嚴重損害政府或公務人員聲譽等。