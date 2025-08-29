聽新聞
AI基本法拍板 政院給蘿蔔

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院昨（28）日通過《人工智慧基本法》草案，明訂AI研發與應用的基本原則，也要求政府應積極推動AI研發、應用及基礎建設，並辦理AI相關產業補助、委託、出資、獎勵、輔導，或提供租稅等財政優惠措施，在AI基本法當中給出蘿蔔。

不過AI基本法並未明定主管機關權責分配。準數發部長林宜敬說明，AI跟所有部會皆有關聯，且基本法是上位法案，不需要明定主管機關，避免限縮範疇。

林宜敬也說，AI應用很多元且變化太快，未來相關細節將交由各部會訂定相關的作用法，像是交通部針對自動駕駛管理，或是衛福部針對醫院醫療診所的AI輔助醫療診斷等，都會在基本法三讀通過後，陸續訂定作用法。

行政院會昨日拍板AI基本法草案，將送立院審查，而朝野立委此前已各自提出超過十個版本，未來將在立法院中討論。部分版本主張，AI基本法須具備強制力，明訂若有違反個資保護、風險管理義務或系統揭露不實等情況，應科以罰則，以確保民眾權益不受侵害。

另外，在監管力度衡量上，也有立委主張應參照美國NIST框架，建立明確國際接軌的安全標準；也有一派主張「風險分級」架構，依風險高低設不同層級的規範，避免過度一刀切。

此外在法律定位與競合法規處理上，行政院版及多數提案均走「基本法」模式，類似《文化基本法》或《原住民族基本法》，作為原則性法律。但也有立委版本較偏向「特別法」，認為AI新興科技常與既有法規衝突，因此應優先適用AI基本法，必要時修正其他法律，以保障創新不受侷限。

職安法增防霸凌專章 最高罰100萬

行政院院會昨拍板通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，這是繼二○一三年以來，職安法最大修法幅度，除強化源頭防災、承攬管...

景氣燈號連三綠 下半年穩定 國發會：出口動能有撐

國發會昨（28）日發布7月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，分數也維持29分。儘管美國對等關稅已於8月起...

大陸鋼鐵削減產能 玩真的 分析師預期外銷將大幅下降

大陸鋼鐵業產能過剩，路透引述官方文件和知情人士指出，北京當局將在今（2025）年至明（2026）年間繼續推動削減鋼鐵產量...

龔明鑫三箭 拚經濟日不落國 強調永遠和產業站在一起

內閣改組底定，行政院長卓榮泰昨（28）日率新閣員亮相。財經部會重新整隊，準經濟部長龔明鑫表示，未來施政聚焦三大重點，包括...

政院版人工智慧基本法草案 規範「不必要蒐集個資」

朝野立委所提「人工智慧基本法」已在立法院完成初審。行政院會昨通過院版草案，明定人工智慧研發與應用基本原則，也規範避免人工...

準衛福部長石崇良：明年健保保費 不會調漲

健保財務壓力逐年攀升，準衛福部長石崇良昨（28）日表示，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，明年健保安全準備...

