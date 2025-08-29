AI基本法拍板 政院給蘿蔔

行政院昨（28）日通過《人工智慧基本法》草案，明訂AI研發與應用的基本原則，也要求政府應積極推動AI研發、應用及基礎建設，並辦理AI相關產業補助、委託、出資、獎勵、輔導，或提供租稅等財政優惠措施，在AI基本法當中給出蘿蔔。

不過AI基本法並未明定主管機關權責分配。準數發部長林宜敬說明，AI跟所有部會皆有關聯，且基本法是上位法案，不需要明定主管機關，避免限縮範疇。

林宜敬也說，AI應用很多元且變化太快，未來相關細節將交由各部會訂定相關的作用法，像是交通部針對自動駕駛管理，或是衛福部針對醫院醫療診所的AI輔助醫療診斷等，都會在基本法三讀通過後，陸續訂定作用法。

行政院會昨日拍板AI基本法草案，將送立院審查，而朝野立委此前已各自提出超過十個版本，未來將在立法院中討論。部分版本主張，AI基本法須具備強制力，明訂若有違反個資保護、風險管理義務或系統揭露不實等情況，應科以罰則，以確保民眾權益不受侵害。

另外，在監管力度衡量上，也有立委主張應參照美國NIST框架，建立明確國際接軌的安全標準；也有一派主張「風險分級」架構，依風險高低設不同層級的規範，避免過度一刀切。

此外在法律定位與競合法規處理上，行政院版及多數提案均走「基本法」模式，類似《文化基本法》或《原住民族基本法》，作為原則性法律。但也有立委版本較偏向「特別法」，認為AI新興科技常與既有法規衝突，因此應優先適用AI基本法，必要時修正其他法律，以保障創新不受侷限。