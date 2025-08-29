準衛福部長石崇良：明年健保保費 不會調漲

健保財務壓力逐年攀升，準衛福部長石崇良昨（28）日表示，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，明年健保安全準備金仍有一個月以上，因此不會漲保費。

他強調，健保財務將重新檢討補充保費，若能針對「資本利得」等收入來源進行合理調整，並與薪資所得做「衡平性」考量，將有助於擴大財源。

石崇良表示，過去十年，65歲以上長者醫療支出增加40%，高科技及新藥支出過去十年成長37%，健保財務真的很困難，隨著高齡化，工作人口下降，民眾負擔會壓力沉重。

石崇良指出，健保財務的解方須兩方面並行。開源部分，首先是重新檢討補充保費，補充保費若能針對「資本利得」等收入來源進行合理調整，並與薪資所得做「衡平性」考量，將有助於擴大財源。

在「節流」方面，石崇良強調，最有效的方式就是提升全民健康，從源頭減少醫療需求。