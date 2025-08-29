衛福部石崇良推本土藥上市 優先盤點仍在專利期內進口藥品

準衛福部長石崇良昨（28）日在健保署召開記者會時強調，藥品供應鏈韌性將是他上任部長後最迫切的挑戰之一，美國關稅議題變數還很多，將先盤點仍在專利期間的214項進口藥品，未來將加快推動本土學名藥與生物相似藥上市。

石崇良表示，美國政府對關稅政策雖然尚未公布，因應未來可能變數，衛福部仍必須提早做好準備。他表示，目前台灣藥品供應中，最脆弱、風險最大的是仍在專利期間的進口高價藥品，這類專利藥品共有214項，其中約有75項屬於必要藥品，無可取代。衛福部將設法儘快分散風險，將這些藥品列為防護重點。

石崇良談話重點 圖／經濟日報提供

石崇良表示，衛福部已在特別預算中規劃約200億元作為備援資金，用以確保藥品供應不致中斷。這些資金將優先用於支撐最脆弱藥品的採購與調度，是維持醫療體系穩定的第一道防線。

他表示，關稅議題變數還很多，但不能等到危機發生才準備，未來將加快推動學名藥與生物相似藥上市，分散風險，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。

目前健保法已完成修訂，凡國內製造的學名藥，只要在原廠藥專利到期五年內上市，健保給付價格將比照原廠藥，以鼓勵業者投入生產；對於市場競爭不足（三家廠商以下）的藥品，健保署也不會調降藥價，甚至在原料成本上升時，將允許合理調漲，以確保廠商維持供貨意願。

石崇良表示，近期市場上出現速效型胰島素短缺現象，主要原因是某國際藥廠轉移產線，導致原有產量下降。雖然台灣市場還有其他廠商供應，但因市占率原本偏低，產能提升需要時間，短期內造成部分藥局和診所供應吃緊。

他指出，這類情況並非不可預期，但因缺乏有效的預警制度，替代廠商未能及時調整產能。未來將要求藥廠強化供應異常的通報義務，及早預警，讓主管機關能夠啟動專案進口或提前調度，避免市場再次出現斷鏈。

此外，社區的藥品分配同樣需要韌性，將檢討相關規範，建立藥局間調劑與配送機制。