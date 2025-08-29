聽新聞
數發部林宜敬 驅動正向循環

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

數發部長林宜敬昨（28）日表示，最重要的職責就是創造一個適合台灣高科技數位產業發展的環境，希望未來這些數位產業在幫大家解決各項問題時，也能賺到大錢，同時不要製造出新問題，讓產業環境可進入一個正向循環。

林宜敬指出，數發部會在先前部長打下的基礎上持續以AI產業、資安韌性及打詐作為施政重點，同時強化數位政府方面建設。

他表示，從全世界高科技發展歷史來看，科技產業尤其是軟體產業的突破創新與發展，通常是來自於民間產業，所以數發部最重要職責，就是創造一個適合台灣高科技數位產業發展的環境。

賴政府去年上任後，內閣成員中就已啟用多名產業界人士，林宜敬也是其中之一。他在進入數發部任職時曾說，希望打造完整的AI生態系，拚智慧轉型升級，預料也將是他未來施政的重中之重。

另外準數發部次長侯宜秀則表示，台灣半導體產業已是重中之重，但希望不只是半導體產業，其他產業也可被記住，希望讓台灣成為最會用AI的國家。

