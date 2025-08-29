龔明鑫三箭 拚經濟日不落國 強調永遠和產業站在一起

內閣改組底定，行政院長卓榮泰昨（28）日率新閣員亮相。財經部會重新整隊，準經濟部長龔明鑫表示，未來施政聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業、推動科技產業全球布局，要落實賴清德總統經濟日不落國願景。

多數新閣員預計將於9月1日上任，賴總統、卓揆昨日受訪時均表達期許。賴總統說，此次調整將讓內閣更有行動力、更有行政效率、更能貼近民意，部、次長共有三特色，包含重用年輕人、重視專業、重視經驗，期待新內閣施政以經濟發展、民生、青年、弱勢優先。

財經新內閣未來施政重點

卓榮泰則要求新團隊加速行動、積極任事，並以有感施政回應社會期待，他以「期待又激動」的心情迎接新內閣。提到新經長龔明鑫，他感性表示，兩人過去15個月朝夕相處，賴總統每遇經濟議題總會徵詢龔明鑫的專業意見，相信他能在高科技產業、中小企業振興等領域展現專長。

龔明鑫昨日感謝卓榮泰、行政院副院長鄭麗君一年多來的信任與支持，並表示很高興能重回經濟部「娘家」。

龔明鑫表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局。他強調，中小微企業與傳產是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」。

強化經濟基礎建設方面，龔明鑫表示，包括能源與治水，明年度及未來治水預算將大幅增加，經濟部會全力落實。在協助傳產及中小微企業發展方面，他提到，中小微企業多元振興計畫與治水，都是卓院長在有限預算中，主動增加的項目，顯示其重要性。

針對科技產業布局，龔明鑫表示，過去九年透過投資台灣三大方案，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色。未來將推動AI新十大建設，包括矽光子、量子計算與機器人等計畫，並落實「立足台灣、布局全球」政策方向，推動台灣邁向經濟日不落國。

卓榮泰表示，龔明鑫專長是總體經濟、準國發會主委葉俊顯則在個體經濟，他們兩個除了交情外，就是辯論，希望能在經濟議題中，能有更深入周延的看法。