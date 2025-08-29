國發會葉俊顯 瞄準四重點

準國發會主委葉俊顯昨（28）日表示，人工智慧（AI）將引領台灣再次騰飛，他接任後會把AI新十大建設列為重點推動項目，為台灣奠定穩固基礎。

行政院長卓榮泰昨日表示，葉俊顯是「從中研院借來的大將」，不僅曾任中經院長，政治與公共政策經驗豐富，更精研賽局理論與數理經濟。他強調，葉俊顯主持國發會後，將能在經濟戰略、大方向與速度上，為國家發展注入戰力。

對於上任後目標，葉俊顯指出，未來將延續並加速落實既定計畫，依2025年至2028年國家發展計畫總體目標持續推動，確保經濟與就業表現穩健。施政重點包括AI新十大建設、地方創生3.0、重大公共建設審議預警與退場治理機制，以及六大生活與產業區域四大政策。

葉俊顯強調，AI是引領台灣再次騰飛的重要產業，影響將持續數十年，此時推動AI新十大建設，將為台灣打下堅實基礎，該政策橫跨四個以上部會，對國發會而言是極具挑戰的任務。

至於地方創生3.0，將聚焦五大項目，並持續擴大青年培力工作站與獎勵機制。