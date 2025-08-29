景氣燈號綠燈 領先指標連六月下滑

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

國發會昨（28）日發布景氣對策信號為綠燈，領先指標為連六月下滑，累計跌幅3.61%。國發會經濟發展處長陳美菊表示，因關稅不確定，民間消費受到影響，預期下半年溫和成長。

7月領先指標不含趨勢指數為98.96，較上月下滑0.7%。在景氣領先指標七個構成項目經去除長期趨勢後，其中五項較上月下滑，分別為：外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率、股價指數；其餘兩項較上月上升，分別為：實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數M1B。

其中，外銷訂單動向及製造業營業氣候測驗點下滑，反映產業受到關稅不確定影響。

此外，陳美菊指出，建築物開工樓地板面積減少，主要是住宅市場不景氣，民間消費受影響。

她表示，批發零售業營業額成長力道主要是受到汽車銷售衝擊，須待關稅底定後，下半年買氣才有機會回升。

她指出，主計總處預測今年下半年民間消費成長0.8%，雖不是大爆發，但仍屬溫和成長。此外，政府普發1萬元現金尚未計入經濟成長統計。

國發會表示，股市回升挹注國人財富效果，加以上市櫃公司獲利增加，可望提高調薪及獎金發放意願。

國發會 景氣對策信號

