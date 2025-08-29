聽新聞
0:00 / 0:00

陸續推鋼鐵減產／鋼市大利多 業界歡呼

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

大陸官方在今明年續推鋼鐵減產，業界歡呼。中鋼專家表示，大陸政策持續減產，對鋼鐵產業無疑是大好消息，市場交易信心提升，有利目前鋼價上漲的態勢維持更長時間。

專家說，根據商情顯示，大陸官方強化對鋼鐵業去產能加減少惡性競爭的組合拳，進一步降低粗鋼產量、嚴控新增產能，同時加快淘汰落後高耗能設備，政策方向更清晰，看出大陸的決心。

以大陸今年1月至7月粗鋼產量為例，年減3.1%、總量不到6億公噸；其中7月單月跌破8,000萬公噸，創2017年以來同月低點，供給減少直接帶動價格走揚，大陸鋼鐵期貨與現貨漲多跌少，「明顯走出谷底」。

上市鋼廠主管表示，大陸鋼鐵減產常態化配合產業升級，有望成為未來二年鋼鐵政策的主旋律，對鋼價無疑有助攻效果，傳統鋼鐵產業「金九銀十」的榮景值得期待，並進一步銜接第4季傳統旺季，一掃前波續五至六個季度的低迷景況，鋼鐵交易信心大為振奮。

中鋼專家表示，有了減產降低供應的基本底氣，接下來要配合實際的用鋼需求釋出，才能從根本穩定鋼價。

鋼鐵 鋼價 中鋼

延伸閱讀

墨西哥擬上調對陸關稅「滿足美要求」 陸外交部：堅決反對

斗六文旦倖免颱風重創 甜度品質佳且不漲價

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

鄭亦麟涉收賄百萬遭羈押禁見 中鋼工會：應立即停止所有職務

相關新聞

職安法增防霸凌專章 最高罰100萬

行政院院會昨拍板通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，這是繼二○一三年以來，職安法最大修法幅度，除強化源頭防災、承攬管...

景氣燈號連三綠 下半年穩定 國發會：出口動能有撐

國發會昨（28）日發布7月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，分數也維持29分。儘管美國對等關稅已於8月起...

大陸鋼鐵削減產能 玩真的 分析師預期外銷將大幅下降

大陸鋼鐵業產能過剩，路透引述官方文件和知情人士指出，北京當局將在今（2025）年至明（2026）年間繼續推動削減鋼鐵產量...

龔明鑫三箭 拚經濟日不落國 強調永遠和產業站在一起

內閣改組底定，行政院長卓榮泰昨（28）日率新閣員亮相。財經部會重新整隊，準經濟部長龔明鑫表示，未來施政聚焦三大重點，包括...

政院版人工智慧基本法草案 規範「不必要蒐集個資」

朝野立委所提「人工智慧基本法」已在立法院完成初審。行政院會昨通過院版草案，明定人工智慧研發與應用基本原則，也規範避免人工...

準衛福部長石崇良：明年健保保費 不會調漲

健保財務壓力逐年攀升，準衛福部長石崇良昨（28）日表示，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，明年健保安全準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。