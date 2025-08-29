聽新聞
陸續推鋼鐵減產／鋼市大利多 業界歡呼
大陸官方在今明年續推鋼鐵減產，業界歡呼。中鋼專家表示，大陸政策持續減產，對鋼鐵產業無疑是大好消息，市場交易信心提升，有利目前鋼價上漲的態勢維持更長時間。
專家說，根據商情顯示，大陸官方強化對鋼鐵業去產能加減少惡性競爭的組合拳，進一步降低粗鋼產量、嚴控新增產能，同時加快淘汰落後高耗能設備，政策方向更清晰，看出大陸的決心。
以大陸今年1月至7月粗鋼產量為例，年減3.1%、總量不到6億公噸；其中7月單月跌破8,000萬公噸，創2017年以來同月低點，供給減少直接帶動價格走揚，大陸鋼鐵期貨與現貨漲多跌少，「明顯走出谷底」。
上市鋼廠主管表示，大陸鋼鐵減產常態化配合產業升級，有望成為未來二年鋼鐵政策的主旋律，對鋼價無疑有助攻效果，傳統鋼鐵產業「金九銀十」的榮景值得期待，並進一步銜接第4季傳統旺季，一掃前波續五至六個季度的低迷景況，鋼鐵交易信心大為振奮。
中鋼專家表示，有了減產降低供應的基本底氣，接下來要配合實際的用鋼需求釋出，才能從根本穩定鋼價。
