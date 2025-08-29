大陸鋼鐵削減產能 玩真的 分析師預期外銷將大幅下降

大陸鋼鐵業產能過剩，路透引述官方文件和知情人士指出，北京當局將在今（2025）年至明（2026）年間繼續推動削減鋼鐵產量，解決產能過剩問題。

路透報導，上述這份來自大陸工信部和生態環境部等部門的規劃文件，顯示大陸這個全球最大鋼鐵生產國將嚴格限制新增產能並減少生產，並指「鋼鐵業面臨供應過剩、有效需求不足，導致供需失衡，影響發展質量和效率」。

大陸前七月粗鋼產量 圖／經濟日報提供

據了解，大陸官方此前於3月即承諾減產並重組鋼鐵業，但並未透露減產的規模和期限。

文件還提到，大陸官方將通過關閉落後低效的高爐，並支持先進企業發展來實現年度鋼鐵減產。同時，北京將加大力度確保鐵礦石和焦煤等原材料的供應與價格穩定，並加強鋼鐵出口管理。一名熟悉情況的消息人士證實該文件的準確性，稱這是一份最終草案。分析師認為，若北京嚴格執行限制措施，大陸鋼鐵出口將大幅下降。

據大陸國家統計局數據顯示，今年前七個月，大陸全國粗鋼產量年比下降3.1%，為5.9447億噸；生鐵產量為5億583萬噸，年減1.3%；生產鋼材8億6,047萬噸，年增5.1%。

彭博則提到，大陸近來加強整頓主要產業的產能過剩問題，同時打擊視為過火的業內競爭。在此背景下，鋼鐵產量大幅下滑，大陸全國7月產量跌破8,000萬噸，創下2017年以來同期最低。

同時，中國鋼鐵工業協會近日表示，世界鋼協最新公布資訊指，2025年7月全球70個納入鋼協統計國家的粗鋼產量為1.5億公噸，較去年同期下降1.3%；其中大陸粗鋼產量為7,966萬公噸，較去年同期下降4%，顯示大陸減產效能浮現，鋼鐵供給減少。

大陸鋼廠利潤也開始回升，部分原因是受惠於原料成本下滑。另方面，出口量則維持在每月接近1,000萬噸水準，儘管多國祭出反傾銷關稅，阻擋大陸向海外倒貨。

台灣鋼鐵產業界都認為，大陸是全球鋼鐵生產的重鎮，該國削減產量，將有助於支撐亞洲乃至於全球鋼價，對於產業是正面的訊息。