美關稅變局 德商信心調查：55%維持既有投資策略

德經處今天首度發布今年年中版的「德國商業信心調查報告」，全球經濟成長、美國關稅與貿易談判為在台德商關注的前2大挑戰；儘管美國關稅變局增添企業不確定性，仍有55%在台德商表示將維持既有投資策略，多數廠商對達成2025年目標抱持信心。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺今天出席記者會表示，今年上半年台德貿易總額達104億美元，成長2.7%，主因為半導體和AI商機，以及台積電赴德投資，帶動相關機械設備和化工等供應鏈。

美國關稅政策影響國際經貿版圖，蘭依樺指出，在台德商反映，美國關稅政策直接或間接影響營運，尤其是反覆的關稅政策更加深不確定性，企業對營運更加謹慎，廠商也表示將採取多元化市場布局、分散供應鏈、從其他市場取得特定零組件等策略因應。

因應近期全球經濟變動，蘭依樺表示，今年調查新增「美國關稅／貿易談判」選項，複選結果顯示，59.4%受訪者關注全球經濟成長，53.6%受訪者則關注美國關稅議題，為前兩大挑戰；其他重要挑戰包括市場發展緩慢、兩岸關係及台灣經濟成長。

值得注意的是，對兩岸關係的關注度較2024年下降了15個百分點；另有1/4的企業表示受到進口限制影響，導致成本上升、規劃與物流不確定性增加，以及取得關鍵零組件的延遲。

調查顯示，2025年上半年，超過6成在台德商達成業務目標，且有5成回報營收成長。過去3年（包括2025年上半年）約有5成德商表現優於市場平均水準，尤其是機械、工業設備及電子和電腦產業，表現最為突出。

調查指出，2025年上半年，近7成在台德商依原計畫推進投資。展望下半年，多數企業僅預計進行小幅調整，其中55%將維持既有策略，22%則沒有新的投資計畫；此外，65%的企業評價台灣與區域其他地點同等或更具吸引力，顯示台灣作為投資目的地的吸引力依然強勁。

調查也顯示，多數在台德商對達成2025年全年目標抱持信心，僅有16%擔心可能無法達成；不過，對下半年產業發展的看法呈現分歧，23%持悲觀態度、31%樂觀、46%則保持中立；機械產業的意見尤其兩極，有企業看好，也有企業謹慎觀望。

面對關稅變局，蘭依樺受訪表示，台灣政府鼓勵台廠多元布局市場和供應鏈，加上台積電在德國德勒斯登和慕尼黑的投資，台積電赴德設廠也增加德商對台灣市場興趣，包括傳統機械和產業設備相關產業，雙邊經貿投資合作、相關產業生態系發展值得期待。

蘭依樺透露，來自德國薩克森邦、約70人的代表團將於10月訪台，德國也將以國家館形式參與即將到來的半導體展和航太展，台德經貿關係在台積電赴德投資等帶動下越趨緊密。