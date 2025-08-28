北東電網缺口難補…協和電廠燃氣機組難興建？台電：全力以赴

基隆市政府28日公告協和電廠為土壤汙染控制場址，台電表示，後續將依土汙法進行污染範圍調查，提出汙染控制計畫，依主管機關要求積極投入汙染整治改善，全力確保兼顧環境保護與供電穩定。

台電協和電廠更新改建計畫（四接）環評於2025年2月闖關成功，規畫將燃油機組改為燃氣機組，興建新1號燃氣複循環機組預計最快於2032年夏天前上線，以因應北東電網缺口。基隆市28日將協和電廠公告為土壤汙染控制場址，台電依規定須進行整治，將為能否如期於2032年興建完成新1號燃氣機組，投下變數。

據了解，台電規畫以七年時間興建協和電廠新1號燃氣複循環機組，事實上已將土汙整治含在期間內，惟基隆市公告協和電廠為土壤汙染控制場址，台電須於6個月內提出整治計畫，計畫是否核可、已整治完成後是否獲核可，完全要看基隆市府，但台電將全力以赴，做好土汙整治才會進行實質施工。

台電表示，「土汙法」與「環評法」屬於不同法規，台電依規定平行辦理。先前環評土壤調查皆依範疇界定會議的指定區域，完成相關檢測作業，並於環評報告敘明調查結果，並說明規劃設計時仍會依土汙法規定辦理。而由於協和電廠將由燃油改為燃氣，因此台電同步提前自主辦理全廠土壤汙染評估調查，完整掌握土壤狀況並規劃後續整治作業，期能儘早達成協和電廠能源轉型，以確保供電穩定。

台電強調，將持續以負責態度處理協和電廠土汙整治，對於基隆市政府公告土壤汙染控制場址，及環境部行政調查結果，台電後續將依法並配合基隆市政府和相關主管機關完成調查，並進行土汙整治，於整治完成後，才會進行新燃氣機組興建工程。

有關外界關切協和更新改建進度是否受到影響，台電說明，依據土汙法規定，控制場址須於汙染改善完成後，才可利用並進行實質開發行為，並非禁止相關開發規劃程序。台電會努力完成汙染整治後，辦理新燃氣機組之興建工程，早日實現協和電廠「以氣換油」目標，為北北基區域之穩定供電及環境保護努力。