職安法翻修 聚焦四大重點

為強化勞工安全衛生保障，行政院會昨（28）日通過勞動部所提的《職業安全衛生法》修正草案，今日將函請立法院審議，其中新增職場霸凌專章，明確職場霸凌定義；另也強化源頭防災、加強承攬管理、提高罰鍰上限。

此次職安法修法，共修正23條，是自2013年全文修正以來，最大幅度調整，希望進一步降低職業災害並提升友善職場環境，共四大重點。

首先，勞動部表示，過去常見在工程興建階段，部分工程業主及營造廠商為獲取最大利潤而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔。

為此，勞動部修法從源頭要求一定規模以上的工程業主，在交付規劃、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用，若工程分別交付不同專業廠商施作，工程業主須指定其中一廠商負統合管理責任。

其次，在承攬方面，各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任；此外，也增列工作場所、設備出租借者之危害告知責任，以及明定特定機械操作人員、自營作業者等防災職責。

第三是「職場霸凌防治」專章，明確職場霸凌定義，要求事業單位應依其規模訂定不同的防治措施並公開揭示，強化內部申訴、調查及處理機制，與提供申訴人協助及保護措施，並應向主管機關通報，同時明定被申訴人為最高負責人時，勞工可向外部提起申訴的處理機制及相關罰則等。

第四，為有效遏止不法行為，本次修法提高刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度，例如刑事罰方面，若發生死亡職災，刑期上限從三年提高至五年，罰金上限從30萬元提高至150萬元；行政罰方面，違反安全措施，罰鍰上限從30萬元大幅提高至150萬元。

同時也強化公眾監督，經裁罰者均應公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職業災害發生日期、地點及罹災人數，督促事業單位落實職場防災責任。

勞動部表示，透過修法，希望將工安預防全面化，要求工程從新建到分包，都需重視與提升工安；另也推動職場霸凌防治法制化，營造友善職場。