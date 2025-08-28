景氣燈號「連三綠」！國發會：關稅若無大利空 下半年景氣穩定

國發會28日發布7月景氣燈號，連續第3個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，分數和上月一樣29分。儘管美國對等關稅已於8月起實施，國發會認為，在AI強勁需求下，只要關稅談判未出現重大利空，下半年景氣燈號可望穩在綠燈水準。

國發會表示，7月景氣燈號綜合判斷分數為29分，九項構成項目燈號均維持不變。國發會經濟發展處處長陳美菊指出，景氣燈號續亮綠燈，代表國內景氣穩定，但須密切關注後續變化。

對於美對等關稅暫行稅率20%，是否將影響下半年景氣？陳美菊指出，對等關稅談判仍在進行，半導體關稅細節尚未出爐，只要台美談到一個程度，關稅沒有出現大問題，景氣就可望維持在綠燈。

她表示，國內企業在海外多有布局，根據美國總統川普所言，企業在美國設廠或正在美國設廠就可豁免，台積電（2330）等知名大廠多已在美國投資，除非關稅發展出現重大利空，否則預期下半年景氣仍呈穩定。

陳美菊表示，看好下半年景氣有兩大因素，一是全球經濟保有韌性，國際預測機構陸續上修對今年全球經濟成長率，如IMF對全球經濟成長率預測，由4月2.8%上修至3.0%，顯示在關稅不確定性之下，美國及先進經濟體仍有韌性，需求有所支撐。

其次，她表示，全球AI需求依然很暢旺，美國科技巨擘仍持續擴增資本支出，包括Meta、Amazon、Microsoft、Alphabet等大廠合計今年資本支出達約3,550億美元，高於去年2300億美元；台灣AI供應鏈完整，將維持我國下半年出口動能。

她表示，主計總處8月時上修今年下半年經濟成長率，由5月預測1%上修至8月的2.3%，全年經濟成長率更達4.45%，主因就是AI熱潮帶動我國出口強勁成長，出口年增率達24.04%。

國發會表示，隨AI技術與相關應用持續擴展、主要國家積極布建AI基礎設施，加以下半年消費性電子新品陸續上市，可望帶動我國電子及資通訊產品需求，挹注出口動能；投資方面，AI需求激勵半導體先進製程及封測廠商擴增資本支出，加上國際大廠來台設立研發及資料中心，以及政府積極協助產業數位化及低碳化雙軸轉型，可望增添民間投資動能。