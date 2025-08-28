富采代子公司亮點公告出清艾笛森持股 總金額逾1.6億元
富采（3714）28日代子公司亮點投資公告，已全數處分手中艾笛森光電（3591）普通股，交易數量6,516張388股，總交易金額達1.68億元，富采表示，為優化資源配置，公司後續將持續聚焦本業布局。
本次處分交易區間為2024年10月15日至2025年8月28日，平均每股價格為25.82元。據公告，本次處分對公司股東權益造成新台幣619萬元的減損，此金額包含評價影響數。
富采指出，本次處分艾笛森光電股權是為讓資源配置更具效益，未來將更專注於核心業務。在本次交易完成後，亮點投資對艾笛森的持股已降為零。此處分案已於2024年8月9日經富采董事會通過，並於2024年8月8日經審計委員會同意。富采先前已於2024年8月9日及10月14日發布相關重大訊息。
