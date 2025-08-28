聽新聞
連續3個月亮綠燈！國發會發布7月景氣燈號 國內呈穩定
國發會發布7月景氣燈號，連續三個月亮綠燈，綜合判斷分數為29分，與上月持平，燈號續呈綠燈，各構成項目分數均維持不變。另領先指標續為下滑，同時指標維持上升，國發會表示，當前國內景氣續呈穩定，但須密切關注後續變化。
國發會表示，7月分數為29分，與上月持平，燈號續呈綠燈。9項構成項目燈號均維持不變。
展望未來，國發會表示，隨人工智慧（AI）技術與相關應用持續擴展、主要國家積極布建AI基礎設施，加以下半年消費性電子新品陸續上市，可望帶動我國電子及資通訊產品需求，挹注出口動能；投資方面，AI需求激勵半導體先進製程及封測廠商擴增資本支出，加上國際大廠來台設立研發及資料中心，以及政府積極協助產業數位化及低碳化雙軸轉型，可望增添民間投資動能。
國發會表示，消費方面，股市回升挹注國人財富效果，加以上市櫃公司獲利增加，可望提高調薪及獎金發放意願，以及政府持續減輕民眾稅務負擔，均有助提升家戶可支配所得，支撐民間消費成長。惟美國關稅政策後續發展、美中科技競爭、地緣政治動盪等不確定因素，仍牽動全球經貿前景，須密切關注對我國景氣影響。
