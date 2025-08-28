國發會：公共建設執行金額18年新高 拚落實工程減碳

國發會表示，今年截至7月底，整體公共建設計畫經費達成率45.6%，已執行新台幣3680億元，執行金額創近18年新高；為了達成淨零轉型目標，也將積極推動擴大綠色支出，落實工程減碳。

國家發展委員會今天舉行第132次委員會議，並於會中報告公共建設執行進度，公共建設執行金額創新高。國發會主委劉鏡清指出，除了持續強化執行效能，改善制度面是下一階段施政重點。

劉鏡清表示，國發會近年推動公共建設計畫預警機制，定期掌握進度及經費支用情形，並透過多元查證方式，積極協調各部會穩健推展重大建設，使公共建設投資維持高檔，有效提振內需及帶動產業投資。

劉鏡清會中也請各部會有效管控及調度預算，推動營建自動化、預鑄化工法及新興科技應用於施工現場，以提升效率與品質，同時請勞動部協助營造業雇主加強辦理基層移工轉任中階人力留才程序，以紓解技術人力不足的情形。

除了持續強化執行效能，劉鏡清表示，近年因物價上漲、廠商量能有限等因素，部分公共建設計畫不斷修正，希望後續能運用策略改善此情況。

短期策略包括建立提案管控指標、加強經費審查與課責、提升專案管理能力；中長期則規劃研議擴大廉政平台適用、研議建立成本估算參考模式等，以強化公共建設財務及推動效能。相關策略已簽陳行政院，後續將依院核定意見，逐步規劃具體措施後推動。

劉鏡清並表示，為了達成淨零轉型的目標，國發會推動擴大綠色支出，已協調工程會盡速完成7類工程減碳指引及公共工程經費電腦估價系統修正，落實工程減碳；也同步協調環境部強化綠色採購經費與成果統計，確保公共建設在推動經濟發展的同時，兼顧環境永續。

劉鏡清表示，公共建設是國家長期發展的重要基礎，國發會作為統籌協調角色，將持續推動重大建設，並同步推動管考制度的改善與綠色支出等機制，使建設效益最大化。