創業大聯盟競賽啟動 豪砸3億打造台灣為創業天堂

中央社／ 台北28日電
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照／記者林海攝影
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照／記者林海攝影

國發會今天宣布全台規模最大的創業支持行動正式展開，提供總額超過新台幣3億元的創業基金，盼點火創業動能。行政院長卓榮泰表示，這是國家級新創養成計畫，要讓源源不絕新創能量成為國家向上發展動能。

國發會今天舉行「創業綻放－創業大聯盟競賽」啟動記者會。國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，預計29日卸下政務，不過他今天仍親自出席記者會。

卓榮泰致詞時感性表示，總統賴清德要他向劉鏡清轉達，「暫時放下工作，絕對沒有離開團隊」，政府未來仍需要更多寶貴意見，會隨時請教劉鏡清。

卓榮泰指出，投資新創，就是投資台灣國家的未來，台灣正站在人工智慧與半導體的全球舞台上，未來需要靠更多創新創業，打造新一代創業奇蹟。

卓榮泰說，政府將持續從人才、資金、法規、市場與國際鏈結等面向，集結更多國家力量協助年輕人，並期許跨部會攜手推動「創業綻放」合作大平台，打造長遠且可成功的創業途徑。

劉鏡清表示，台灣曾是紡織王國、雨傘王國，從輕工業進入重工業後，繼續維持第一，現在科技業也維持第一的角色，這都是先前不斷創業的結果，「我們走到哪裡都很驕傲，因為我們來自台灣。」

劉鏡清接著表示，政府思考what’s next（下一步是什麼？）答案是在年輕人身上，沒有創業者，產業沒有新的動能；所以國發會推出創業綻放計畫，並且2年舉辦一次，要打造台灣成為創業者天堂，點燃新的火花。

國發會說明，創業綻放計劃有3大亮點，第1是提供超過3億元支持金，單一團隊最高可獲1000萬元，並引介國發基金創業天使投資，讓好點子有充足資金，成功轉化為產品與市場成果。

第2，設計「六都」與「非六都」組別，各選50組、共100組優質團隊，確保地方創新能量不被忽略，讓創新種子能遍地開花。

第3，整合全台育成與超過80位專業業師，提供線上線下課程、一對一輔導及衝刺營等完整培訓，讓創業不再單打獨鬥，提高新創成功率。

創業大聯盟競賽即日起開放報名，凡年滿18歲以上、具創業想法或成立5年以內的公司皆可參加。

第一階段提供10堂、25小時完整線上課程及實體座談，幫助打好基本功。通過專家評選進入第二階段者，將接受業師一對一輔導及Bootcamp精進商業計畫，爭取至少300萬、最高1000萬支持金。最終Top 9優勝團隊更將獲得為期半年的導師陪跑，加速邁向投資與市場擴張。

國發會說明獎勵辦法，此競賽有3組「總統獎」，每組可獲得創業支持金1000萬元，6組「院長獎」獲600萬元，91組「綻放獎」獲300萬元，詳情可至計畫官網（https://startup.asvda.org.tw/）或搜尋「創業大聯盟競賽」。

創業 國發會

