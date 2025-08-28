快訊

重回A級！環球金融雜誌公布全球央行總裁評比 楊金龍獲A-評價

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年重獲「A-」評價。圖／本報資料照片
環球金融雜誌（Global Finance）今日公布2025年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍再度取得今A級，獲得「A-」評價，也是去年落入B級後再次獲得肯定。

回顧楊金龍總裁生涯，共計五度獲得「A」級評價。雜誌指出，楊金龍去年在第二任期首度被評為「B+」，不過，今年回升至「A-」，主要是反映市場對台灣金融穩定與貨幣政策操作的肯定。

根據資料，這次最高評等「A+」僅有丹麥、美國及越南三位央行總裁獲得，其中聯準會主席鮑爾得到高評價，銀行人士表示，可證明他不如川普說得如此差勁。

至於楊金龍，銀行人士表示，台灣面對關稅及全球貿易變動，央行總裁不好做，楊金龍得到肯定不意外。這也是他2018年2月上任後，2019、2020、2022、2023年拿下「A」級評比成績，而去年降為B+後，再度重回A級總裁行列。

央行 楊金龍

