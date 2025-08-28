快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

全球央行總裁評比出爐！楊金龍拿下A- 僅3國拿下最高評等A+

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年重回「A級總裁」，獲評「A-」，展現其政策表現與穩健治理再獲國際肯定。回顧楊金龍總裁生涯，共計五度獲得「A」級評價，維持「5A總裁」地位。

該雜誌指出，楊金龍去年在第二任期首度被評為「B+」，今年再度升至「A-」，反映市場對台灣金融穩定與貨幣政策操作的肯定。此次最高評等「A+」僅有三位央行總裁獲得，分別來自丹麥美國越南

美國 央行 丹麥 越南 楊金龍

延伸閱讀

羽球世錦賽／李哲輝楊博軒勝越南組合 男雙晉16強

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

匯率急升配合中美談判？卓榮泰、鄭麗君、楊金龍同聲否認

捐女兒寵物馬餵動物園獅子！丹麥媽淡定回應「反正都會安樂死」

相關新聞

全球央行總裁評比出爐！楊金龍拿下A- 僅3國拿下最高評等A+

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年重回「A級總裁...

政院通過AI基本法 聚焦四大推動重點

我國現行AI發展政策以多元布局架構，透過跨部會協力共同推動，實現「人工智慧島」的國家願景。為因應人工智慧技術創新之速度和...

觀光立國？國發會通過方案 2030年觀光產值目標達兆元

國發會今日審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」並將陳報行政院核定。國發會表示，為落實「觀...

政府補貼電價？經部：新加坡調降後住宅電價每度仍近7元 為台灣2.5倍

有社群平台指稱2025年新加坡連續降電價，反觀我國若無政府補貼恐漲電價。對此，經濟部能源署28日表示，2022至2024...

游明德當選台灣產業控股協會第三屆理事長 期許帶領產業邁向新局面

台灣產業控股協會8月27日舉辦第三屆第一次會員大會暨理監事改選，經投票順利選出第三屆理事長，由第二屆監事、同時也是前資誠...

手搖飲UG樂己製茶、路易莎烘豆 漁業養殖的海下監測！一窺台灣最神AI特工隊

千行百業瘋AI，當你還在躊躇如何起步時，你的競爭對手或許已實現應用。愈來愈聰慧的AI，正在偷偷地蠶食鯨吞既有模式，重新改寫人類生產樣態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。