全球央行總裁評比出爐！楊金龍拿下A- 僅3國拿下最高評等A+
環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍今年重回「A級總裁」，獲評「A-」，展現其政策表現與穩健治理再獲國際肯定。回顧楊金龍總裁生涯，共計五度獲得「A」級評價，維持「5A總裁」地位。
該雜誌指出，楊金龍去年在第二任期首度被評為「B+」，今年再度升至「A-」，反映市場對台灣金融穩定與貨幣政策操作的肯定。此次最高評等「A+」僅有三位央行總裁獲得，分別來自丹麥、美國與越南。
