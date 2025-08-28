觀光立國？國發會通過方案 2030年觀光產值目標達兆元

國發會今日審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」並將陳報行政院核定。國發會表示，為落實「觀光立國」施政目標，及因應國際觀光發展趨勢，本方案以「永續韌性×數位創新」為主軸，積極推動觀光產業數位化、觀光資源整合平台化及觀光主流化，帶動觀光產業升級與區域均衡發展。

國發會表示，本方案亦規劃透過多元主題遊程與四季活動，擴大吸引國際旅客來台及強化國旅市場留宿，並提高旅客日均消費，期以「質量並進」實現2030年觀光產值達兆元之目標。

國發會說明，本方案將以「觀光品牌全球引客」、「環島亮點捲動國旅」、「跨域整合多元旅遊」及「智慧景區價值升級」四大策略推動各項重點工作。

國發會表示，為強化政策執行力與國際行銷，交通部觀光署將籌設「財團法人台灣觀光研訓院」，並推動台灣觀光品牌3.0及主題行銷，拓展高端旅遊、郵輪觀光、會展旅遊及數位遊牧市場，吸引國際旅客來台消費，目標每年帶動來台旅客日均消費成長2%至4%。

此外，為活絡國旅，國發會表示，將透過發掘整合各地特色資源，推動「台灣觀光100亮點」，並透過優化台灣燈會、仲夏節、自行車旅遊節及台灣好湯等大型活動，帶動人流，引導旅客深入各地旅遊，提升出遊頻次與留宿消費，目標每年人均消費成長2%至4%。

為落實「均衡台灣」理念，國發會表示，交通部觀光署推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」，打造觀光特色景點，展現多元魅力。另以「區域觀光圈」串聯食宿遊購行，推動綠色、文化、客庄、原鄉、農遊及鳳金旅遊等多元主題，以及取得綠色旅遊目的地認證，接軌永續觀光趨勢。

為打造「國家智慧景區」，國發會表示，交通部觀光署將建置「智慧景區綜合管理平台」，提升營運效率與安全，並整合觀光資訊網，擴充數據與影音資源，提升旅遊體驗與景區行銷效能，並將同時升級「I-center」旅遊服務，導入智慧管理、服務與行銷，全面提升旅客服務品質，邁向景區永續發展。

國發會強調，鑒於疫後全球觀光市場逐漸復甦，亞洲市場動能更為強勁，未來透過本方案四大策略的開展，以數位科技提升服務品質，結合永續創造多元價值，並進一步以會展、演唱會經濟，以及爭取國際賽事等方式，吸引國際旅客來台及帶動國旅市場，將可實現觀光立國施政目標，並為我國內需市場，提供經濟成長的推力與動能。