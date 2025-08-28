快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

觀光立國？國發會通過方案 2030年觀光產值目標達兆元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
落實觀光立國目標，國發會審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」並將陳報行政院核定。圖／高市觀光局提供
落實觀光立國目標，國發會審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」並將陳報行政院核定。圖／高市觀光局提供

國發會今日審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」並將陳報行政院核定。國發會表示，為落實「觀光立國」施政目標，及因應國際觀光發展趨勢，本方案以「永續韌性×數位創新」為主軸，積極推動觀光產業數位化、觀光資源整合平台化及觀光主流化，帶動觀光產業升級與區域均衡發展。

國發會表示，本方案亦規劃透過多元主題遊程與四季活動，擴大吸引國際旅客來台及強化國旅市場留宿，並提高旅客日均消費，期以「質量並進」實現2030年觀光產值達兆元之目標。

國發會說明，本方案將以「觀光品牌全球引客」、「環島亮點捲動國旅」、「跨域整合多元旅遊」及「智慧景區價值升級」四大策略推動各項重點工作。

國發會表示，為強化政策執行力與國際行銷，交通部觀光署將籌設「財團法人台灣觀光研訓院」，並推動台灣觀光品牌3.0及主題行銷，拓展高端旅遊、郵輪觀光、會展旅遊及數位遊牧市場，吸引國際旅客來台消費，目標每年帶動來台旅客日均消費成長2%至4%。

此外，為活絡國旅，國發會表示，將透過發掘整合各地特色資源，推動「台灣觀光100亮點」，並透過優化台灣燈會、仲夏節、自行車旅遊節及台灣好湯等大型活動，帶動人流，引導旅客深入各地旅遊，提升出遊頻次與留宿消費，目標每年人均消費成長2%至4%。

為落實「均衡台灣」理念，國發會表示，交通部觀光署推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」，打造觀光特色景點，展現多元魅力。另以「區域觀光圈」串聯食宿遊購行，推動綠色、文化、客庄、原鄉、農遊及鳳金旅遊等多元主題，以及取得綠色旅遊目的地認證，接軌永續觀光趨勢。

為打造「國家智慧景區」，國發會表示，交通部觀光署將建置「智慧景區綜合管理平台」，提升營運效率與安全，並整合觀光資訊網，擴充數據與影音資源，提升旅遊體驗與景區行銷效能，並將同時升級「I-center」旅遊服務，導入智慧管理、服務與行銷，全面提升旅客服務品質，邁向景區永續發展。

國發會強調，鑒於疫後全球觀光市場逐漸復甦，亞洲市場動能更為強勁，未來透過本方案四大策略的開展，以數位科技提升服務品質，結合永續創造多元價值，並進一步以會展、演唱會經濟，以及爭取國際賽事等方式，吸引國際旅客來台及帶動國旅市場，將可實現觀光立國施政目標，並為我國內需市場，提供經濟成長的推力與動能。

觀光 消費 國發會 交通部

延伸閱讀

敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

術後體重大減因健康請辭 劉鏡清透露：總統都說不正常

內閣人事調整多達15人 李洋出任運動部長

相關新聞

觀光立國？國發會通過方案 2030年觀光產值目標達兆元

國發會今日審議通過交通部「Tourism 2030─台灣觀光邁向2030方案」並將陳報行政院核定。國發會表示，為落實「觀...

政府補貼電價？經部：新加坡調降後住宅電價每度仍近7元 為台灣2.5倍

有社群平台指稱2025年新加坡連續降電價，反觀我國若無政府補貼恐漲電價。對此，經濟部能源署28日表示，2022至2024...

游明德當選台灣產業控股協會第三屆理事長 期許帶領產業邁向新局面

台灣產業控股協會8月27日舉辦第三屆第一次會員大會暨理監事改選，經投票順利選出第三屆理事長，由第二屆監事、同時也是前資誠...

手搖飲UG樂己製茶、路易莎烘豆 漁業養殖的海下監測！一窺台灣最神AI特工隊

千行百業瘋AI，當你還在躊躇如何起步時，你的競爭對手或許已實現應用。愈來愈聰慧的AI，正在偷偷地蠶食鯨吞既有模式，重新改寫人類生產樣態。

台船董事長 陳政宏接任

台船（2208）昨（27）日公告，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教...

財經部會整隊 拚有感經濟

行政院昨（27）日宣布「AI行動內閣2.0」人事調整，財經部會重新整隊，要有感拚經濟，落實賴清德總統「經濟優先」，首先將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。