政府補貼電價？經部：新加坡調降後住宅電價每度仍近7元 為台灣2.5倍

有社群平台指稱2025年新加坡連續降電價，反觀我國若無政府補貼恐漲電價。對此，經濟部能源署28日表示，2022至2024年國際燃料價格飆漲期間，國際電業採全數反映電價而造成物價上漲，我國則採取讓台電先吸收部分燃料成本的溫和調價，穩住物價照顧民生，以致台電吸收燃料上漲成本達6,000億元。

經濟部能源署表示，新加坡住宅電價2020至2024年間多次調漲，2024年第1季每度高達新台幣7.4元，相較2020年漲幅逾50%。因應俄烏戰爭燃料大漲，新加坡電價完整反映，漲好漲滿，因此才有現在的調降空間。相較台灣2020、2021年因疫情未調整電價，2022年7月起為照顧民生，住宅電價累計漲幅僅7%，遠低於新加坡漲幅。

經濟部能源署說明，若直接比較兩國住宅電價，新加坡即便有調降，每度住宅電價仍高於我國。依據新加坡最新公告的2025年第3季調降2.3%約每度7元，相對台灣住宅電價的2.77元，新加坡是我國的2.5倍。如以新加坡2人家戶月用電422度為例，電費含稅約2,900元，若以台灣6月起夏月電價計算，電費約1,050元，亦即同樣用電量，新加坡一個月電費比台灣貴約1,900元。