新加坡調降電價 經部：每度住宅電價仍是台灣2.5倍

中央社／ 台北28日電
經濟部能源署今天表示，新加坡住宅電價2020年至2024年間多次調漲，相較之下，台灣相同時期的電價漲幅遠低於新加坡。圖／本報資料照片
經濟部能源署今天表示，新加坡住宅電價2020年至2024年間多次調漲，相較之下，台灣相同時期的電價漲幅遠低於新加坡；今年新加坡即便調降電價，每度住宅電價約新台幣7元，仍為台灣每度住宅電價2.77元的2.5倍。

社群平台指稱2025年新加坡連續降電價，反觀台灣若無政府補貼恐漲電價。經濟部能源署今天發布新聞稿表示，2022年至2024年國際燃料價格飆漲期間，國際電業採全數反映電價而造成物價上漲，台灣則採取讓台電先吸收部分燃料成本的溫和調價，穩住物價照顧民生，以致台電吸收燃料上漲成本達6000億元。

能源署指出，新加坡住宅電價2020年至2024年間多次調漲，2024年第1季每度高達新台幣7.4元，相較2020年漲幅逾50%。因應俄烏戰爭燃料大漲，新加坡電價完整反映，漲好漲滿，因此才有現在的調降空間。

能源署表示，相較台灣2020年、2021年因疫情未調整電價，2022年7月起為照顧民生，住宅電價累計漲幅僅7%，遠低於新加坡漲幅。

能源署說明，若直接比較台灣、新加坡住宅電價，新加坡即便有調降，每度住宅電價仍高於台灣。依據新加坡最新公告的2025年第3季調降2.3%約每度7元，相對台灣住宅電價的2.77元，新加坡是台灣的2.5倍。

若以新加坡2人家戶月用電422度為例，電費含稅約2900元；若以台灣6月起夏月電價計算，電費約1050元，亦即同樣用電量，新加坡1個月電費比台灣貴約1850元。

