游明德接棒 當選產控協會新任理事長

台灣產業控股協會於27日舉行第三屆第一次會員大會暨理監事改選，經投票選出第三屆理事長，由第二屆監事、同時也是前資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業執行長游明德當選。

名譽理事長黃偉祥在致詞時表示，游明德長年深耕產業控股事務，具豐富專業知識與顧問經驗，無論在籌組前期規劃或後續運作上，都展現出高度熟稔與實務力。他相信在游明德的帶領下，產業控股協會將延續既有基礎並持續茁壯發展，協助更多企業邁向控股整合，前進國際競爭舞台。

日前行政院已通過企業併購法修正草案，也是本屆會員大會的討論話題。黃偉祥指出，草案明定若企業以換股方式籌組主產業控股，其所涉及的證券交易稅可獲得緩課，這項制度設計將大幅降低企業組建產控的稅務負擔，成為推動更多企業成立產業控股的助力。

面對美國對等關稅實施，傳統產業受到衝擊，在企業併購法修正草案通過後，黃偉祥相信，這將加速企業以控股公司整合資源的腳步，協助企業在組織治理與資本運作上，邁向成長、永續與具競爭力的發展，對整個產控生態而言意義重大。

同時，游明德在致詞時，首先感謝黃偉祥六年來的遠見與付出。過去擔任許多企業財務顧問的游明德，自稱是「企業的媒人，促成良緣」。他提到，自從加入產控協會之後，深深被黃偉祥的無私感動，不僅出錢出力、出時間，投入大量心力，廣邀專家、出版書籍，讓「產控」被更清楚定義、納入監理，甚至入法，可說「黃偉祥理事長就是台灣的產控教父。」

游明德也提出三大期許，一是將知識與經驗發揚光大。多年來協會累積了許多成果，從書籍、Podcast，到現今正式推出的APP，知識與智慧都非常豐富，他將善用這些寶貴資源，持續發揮價值。

二是加強會員交流共好。游明德觀察，目前協會擁有超過100家法人會員、超過120位創辦人與董總，期盼未來在協會這個平台上，能促成更多交流，讓大家透過「產控」的概念，實現二次創業，在合作與分享中共創美好未來。

最後，游明德也鼓勵會員共同參與及貢獻。他期盼，未來能集結協會所有會員的力量，共同面對產業轉型與國際化壓力，讓協會成為匯聚力量的核心平台。