提升用電效率 工研院：AI節能助攻

全球都在談能源轉型，各界也愈來愈重視用電效率。若能將人工智慧（AI）與節能技術結合，AI不僅可為工廠、商辦進行用電資料分析，更能透過設備運轉優化，讓用電效率更高，也能為業主省下更多電費。

工研院科技講堂昨晚登場，本次主題聚焦「深度節能大作戰，教你用智慧科技省電費愛地球」。電費節節升高，對於許多企業來說，如何提升用電效率，已是許多企業主都相當在意的課題。

工研院綠能與環境研究所副所長梁佩芳指出，AI近年陸續運用在產業節能、工商業節能面向，舉例來說，一家工廠裡面，可能有五台設備，有時候需要開兩台、有時需要開三台，每次的狀態都不太一定，但如果運用AI進行深度檢測、分析，就比較能夠找出最適組合，明顯提升用電效率。

同樣的，AI與智慧家電結合，也能為一般民生打造一個深度節能生活。梁佩芳表示，民眾都知道，隨手關冷氣、將冷氣設定在最適溫度、清洗濾網，都可以做到省電，但若要做到深度節能，就不只能只看設備效率，通常也與整體系統設計有關。

現在許多家電都具備智慧化功能，未來，若能透過系統將民眾家中的智慧家電串聯在一起，也能為民眾省下更多電費。梁佩芳舉例，民眾晚間睡覺時，若系統偵測到房間溫度已經夠低，就可以自動暫停冷氣運作，改啟動電風扇，直到天明時，若是房間溫度逐漸升高，才再啟動冷氣，這樣不僅節能，也將讓民眾生活更加舒適。