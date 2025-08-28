8月消費信心指數 探2年4月以來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布八月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十三點三一點，較上月下降一點○七點，來到二○二三年五月、兩年四個月以來新低。

根據中大台經中心調查，八月ＣＣＩ中，僅投資股票信心上升，其餘五項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨都下降，其中對未來半年家庭經濟創一年四個月最低，經濟景氣則是兩年六個月最低，就業機會為一年四個月最低，顯示面對美國對等關稅衝擊，國人各項經濟信心都嚴重下滑。

中大台經中心執行長吳大任表示，雖然主計總處日前大幅上修今年經濟成長率到百分之四點四五，但從民眾消費信心調查來看，與民眾感受有顯著落差。

吳大任表示，民眾對投資台股信心好轉，來自美國聯準會降息可能性增加，但背後有很多風險，因為美國對等關稅政策是犧牲全球成就美國，美國經濟好未必等同台灣經濟也好；過去台股與美股連動性高，但未來下半年可能脫鉤，很多國家因為對等關稅到美國大投資，例如南韓造船業及製造業也要去投資，結果是帶動美國經濟成長，但以美國為主要出口市場的國家反而呈現出口衰退，未來台灣民間投資會衰退，基本面受影響，未來台股與美股就會脫鉤。

另外，由於美國關稅來勢洶洶，影響國人對未來半年家庭經濟及景氣看法，因此八月各項經濟指標都出現低點，其中下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查九十四點五三點，較上個月下降二點○四點，指數創二○二○年七月、五年兩個月最低。「購買房地產時機」調查結果九十二點七三點，與上月再下降一點七五點，也創五年兩個月最低。

吳大任指出，耐久性財貨除了房地產，還包括汽機車及家電，目前美國進口汽車關稅可能調降，但上路可能還要一段時間，因此國人信心低迷。他示警，美國關稅影響所得面信心，背後是未來廠商可能擴大無薪假或裁員，當民眾開始有疑慮，就不太可能消費，目前內需消費面已出現警訊，下半年很難有起色。