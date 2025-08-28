財經部會整隊 拚有感經濟

行政院昨（27）日宣布「AI行動內閣2.0」人事調整，財經部會重新整隊，要有感拚經濟，落實賴清德總統「經濟優先」，首先將面臨能源政策方向、美國關稅衝擊、產業均衡發展等三大挑戰。

賴總統在823公投結果出爐後對外發表談話，強調未來施政有四大優先，經濟優先就是其中之一。因此在這一波人事改組中，財經部會是改組核心之一，原經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清都來自業界，而新接棒的經長龔明鑫、葉俊顯則都來自學界，未來在新戰隊中，兩人掌舵重要財經政策，受到外界矚目。

財經閣員布局被外界視為卓內閣下一階段推動「經濟有感」的重要戰略，新團隊上路後，將立即面臨三大挑戰。

首先是能源政策方向，823公投結果雖未通過門檻，但同意票仍多於不同意票，一定程度展現民意所向，民進黨是否會卸下「非核家園神主牌」、轉而擁抱核電，將是關注焦點，也是新閣員的一大考驗。

近年社會關注缺電，加上AI等高科技發展迅速，用電更是高速成長，台灣進入非核家園後，如何確保用電無虞，且低碳電也無虞，是企業最關心的事情，經濟部未來勢必要面對核電是否重啟的重要決策，如何給出清晰、具未來性的能源藍圖，將考驗新執政團隊。

其次是美國關稅衝擊。新經長龔明鑫在擔任行政院秘書長期間，已對相關議題有所掌握，如今轉任經濟部長，更須直接面對台美談判中的關鍵挑戰，尤其要協助產業應對挑戰，對等關稅談判尚未邁入最終章，而美國232調查結果仍是未定之天，不確定因素仍多，對於新內閣也是一大挑戰。

第三是產業均衡發展。台灣產業呈現極度不平衡，AI商機下，科技業盡享AI紅利，但傳統產業受到大陸傾銷、新台幣升值、對等關稅等多重利空夾擊，備受考驗，台灣不能只有科技業，如何協助傳產業者轉型升級，同時應對淨零挑戰，落實賴清德總統提出的「均衡台灣」政策，也將是新團隊立即必須面對的挑戰。