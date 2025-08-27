快訊

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

日本也有感！台灣地牛翻身規模6 沖繩最大震度2級

特斯拉調整車價 Model 3、Model Y優惠最高10萬

中央社／ 新竹27日電

電動車廠特斯拉（Tesla）今天調整在台車價，以回應台灣對美關稅的市場期待。凡於8月27日至9月30日間交付Model 3或Model Y現貨車，最多享有新台幣10萬元折價優惠。

特斯拉表示，汽車原材料與國際運輸成本不斷攀升，對美關稅降幅非特斯拉在台定價唯一價格因素，即使台灣方面關稅確認降幅後，特斯拉確定不會再針對Model S、Model X調降車價。

特斯拉指出，Model 3則以車價折扣方式回應台灣市場期待，台灣Model Y維持柏林廠進口，目前沒有任何移產計畫，降價調幅以保險補貼形式回饋給即將交付的新車主。

特斯拉表示，這次是針對煥新車款車型做出史上最大車價優惠。Model 3的Performance折價最多，達10萬元。

關稅 Model Y 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉也開始導入中國 AI 模型 Model Y L將搭載豆包和DeepSeek

中製特斯拉Model Y L 也接入DeepSeek、豆包

小米 YU7 休旅大爆單！執行長竟勸敗特斯拉？

特斯拉Cybertruck的野獸版漲價！在美售價漲1.5萬美元

相關新聞

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

台船（2208）27日發重訊，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼...

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

擔負潛艦國造使命的台船公司今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘，稱考量家庭因素，在借調期滿後請辭獲准，將歸建成功...

就安基金濫用惹議 勞動部爭取明年編回公務預算2.4億元

勞動部就安基金的使用，近期再度被在野黨質疑「濫用」，不符合原本的使用目的。立院社福衛環委員會27日至勞動部訪察各基金運作...

台船董事長黃正弘借調期滿 請辭獲准、將歸建成大

台船（2208）董事長黃正弘傳出請辭，他27日對外發出聲明，他經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成...

看好表後儲能 怡和國際推出設備「0」元方案

全球AI浪潮帶動電力需求增長，而電力結合儲能系統有助於穩定電網韌性與效率，因此各國皆積極布署，投資表後儲能建立能源護城河...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。