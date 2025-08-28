聽新聞
0:00 / 0:00

鬆綁醫學中心投資 聲聲喚

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（27）日閉幕，業界期許政府放寬醫學中心之投資限制，讓指標型醫療院所能投資具創新量能但未上市的企業加速前瞻生醫技術落地與發展。

BTC委員代表楊泮池指出，政府近年雖開放醫學中心可投資民間生醫公司，但卻僅限於上市公司。台大醫學院院長吳明賢則指出，台大醫院本身就有創新技術可成立新創公司，現有法規不合理。行政院政務委員吳誠文近日宣布，政府將延續去年BTC會議建言，今年推動成立健康數據服務公司，將首開先例開放台大醫院、成大醫院、台北榮總及高醫大等醫學中心投資。

不過就在BTC會議討論過程中，吳明賢當場提出，政府雖已開放醫學中心可投資生醫產業，但卻僅限於上市公司，吳誠文認為，將設法讓醫學中心藉由技術入股方式參投。

台中榮民總醫院名譽院長陳適安表示，醫學中心僅能投資上市公司，應是顧慮到新創公司在企業發展成熟前，投資風險較大，為了保護醫學中心才做此考量。他呼籲政府應修正原有規定。

醫學中心 台大醫院 上市公司

延伸閱讀

生醫科技創新遇4大困境 吳明賢籲成立「數位健康署」改革

吳誠文：設健康數據服務公司 緯創廣達等將加入

打造生醫科技創新4困境 專家籲成立數位健康署

BTC 會議現場 政委吳誠文宣布將成立健康數據服務公司 已獲廣達支持

相關新聞

BTC催生50億元生醫基金 與會專家聚焦科技前瞻應用、生態系建構

2025行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（27）日閉幕，BTC專家提18項建言，包括從國家戰略高度，由政府主導...

台船董事長 陳政宏接任

台船（2208）昨（27）日公告，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教...

財經部會整隊 拚有感經濟

行政院昨（27）日宣布「AI行動內閣2.0」人事調整，財經部會重新整隊，要有感拚經濟，落實賴清德總統「經濟優先」，首先將...

鬆綁醫學中心投資 聲聲喚

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（27）日閉幕，業界期許政府放寬醫學中心之投資限制，讓指標型醫療院所能投資具創...

台美無人機鏈 加速合作

美國防部宣示，推動台美無人機合作。美國五角大廈之下的國防創新部門（DIU）計劃於今年底前在台灣派駐聯絡官，以加速無人機合...

臺日創新高峰會 回響熱

臺灣證券交易所於8月25日至26日第二度受邀參與由國家發展委員會指導之國家新創品牌Startup Island TAIW...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。