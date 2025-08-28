鬆綁醫學中心投資 聲聲喚

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（27）日閉幕，業界期許政府放寬醫學中心之投資限制，讓指標型醫療院所能投資具創新量能但未上市的企業加速前瞻生醫技術落地與發展。

BTC委員代表楊泮池指出，政府近年雖開放醫學中心可投資民間生醫公司，但卻僅限於上市公司。台大醫學院院長吳明賢則指出，台大醫院本身就有創新技術可成立新創公司，現有法規不合理。行政院政務委員吳誠文近日宣布，政府將延續去年BTC會議建言，今年推動成立健康數據服務公司，將首開先例開放台大醫院、成大醫院、台北榮總及高醫大等醫學中心投資。

不過就在BTC會議討論過程中，吳明賢當場提出，政府雖已開放醫學中心可投資生醫產業，但卻僅限於上市公司，吳誠文認為，將設法讓醫學中心藉由技術入股方式參投。

台中榮民總醫院名譽院長陳適安表示，醫學中心僅能投資上市公司，應是顧慮到新創公司在企業發展成熟前，投資風險較大，為了保護醫學中心才做此考量。他呼籲政府應修正原有規定。