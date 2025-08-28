BTC催生50億元生醫基金 與會專家聚焦科技前瞻應用、生態系建構

2025行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（27）日閉幕，BTC專家提18項建言，包括從國家戰略高度，由政府主導成立規模至少50億元的「台灣生醫產業發展基金」，以推動落實賴總統擘劃的大健康產業發展與願景。

今年BTC會議昨圓滿落幕，與會海內外專家委員共提出18項建議聚焦「科技前瞻應用」與「生態系建構與國際布局」，前者探討AI與生醫結合，並成立健康數據服務公司；後者協助國產藥品落地與市場拓展，專家建議成立至少50億元規模的「台灣生醫產業發展基金」。

BTC會議召集人、行政院政務委員吳誠文表示，近年我國在體育方面導入科技後展現亮眼佳績，生技、醫療與科技產業也可透過整合，從MIT（Made in Taiwan）走向CIT（Created in Taiwan），落實台灣產業創新。政府以科技連結社會需求，通力合作發展AI半導體技術、生技研發、農業的應用，並善盡資料治理責任，逐步完善法制。

吳誠文表示，今年BTC會議後將持續推動FHIR等資料交換標準，完善分級醫療數位化，推進在宅醫療與健康促進；加速藥品、醫材審查認證與應用；發揮台灣創新的能力，確保創新可以照顧國人健康。國科會表示，本年度BTC委員就科技前瞻應用、生態系建構與國際布局等兩大面向，提出三大應用與三大推力共18條具體建言。

這18條具體建言共可分為七大重點，包括：一，將「健康臺灣」及「在宅醫療科技」與台灣生技產業結合，擴展至疾病預防導向之健康管理應用；二，推動AI及半導體技術於醫藥品研發、農業科技、臨床醫療等領域；三，加速資料應用相關法規調適，善用本土基因及健保資料，提供健康台灣及產業運用；四，推動生醫、AI、資料科學等跨域人才培育與延攬機制，投入產學研發並支持其創業；五，加速國產醫藥品審查及推動於醫療機構落地使用機制，鼓勵健保適當給付，強化國際市場布局；六，發展藥物開發委託研究（CRO）服務，建立全球轉譯研究及臨床試驗能量；七，加強生技領域First-in-Class、Best-in-Class及原創的投資等。

BTC委員代表楊泮池指出，專家委員建議台灣應成立大型人體世代研究，建立台灣在藥物開發、學術與公共衛生的領導地位。人才培育方面，隨著美國緊縮科研預算、裁員等背景下，台灣應補強生醫、AI與資料科學等跨領域所需人才。



