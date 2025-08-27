就安基金濫用惹議 勞動部爭取明年編回公務預算2.4億元

勞動部就安基金的使用，近期再度被在野黨質疑「濫用」，不符合原本的使用目的。立院社福衛環委員會27日至勞動部訪察各基金運作情形，勞動部次長陳明仁於會後說明，為了爭取合理編列公務預算，盼明年度能將新台幣2.4億元預算編回公務預算。

勞動部就安基金的使用，遭到不少外界質疑。例如，前勞動部長許銘春曾用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照；近日國民黨也質疑，「零日攻擊」影片的導演羅景壬團隊領補助2,872萬元，但根本不符合就安基金使用目的。

有關就安基金檢討措施，勞動部長洪申翰於立院社福衛環委員會來訪考察時，說明「勞動部業務及所屬各基金運用情形」。

立院考察結束後，陳明仁轉述，針對就安基金管理，勞動部今年初已提出3面向、6原則策進作為。不僅強化就安基金管理會的審議權能跟職責，也引進外部稽核制度。

陳明仁指出，目前辦理的採購作業，將針對新增計畫、運用超過一定範圍的項目、宣導費等進行外部稽核，預計今年底按季提出報告。

對於外界質疑就安基金遭濫用，陳明仁說，採購案皆依政府採購法，合法、合規，開口契約本就經常使用，有需要時也會做檢討。有涉及濫用時，檢調也已經立案調查，勞動部會全力配合，開誠佈公、毋枉毋縱。

針對就安基金支用媒體廣宣爭議，陳明仁表示，為爭取合理編列公務預算，勞動部統計，明年從就安基金移撥至公務預算的額度為2.4億元。另與勞工就業服務、職業訓練宣導、推展相關的預算，仍維持以就安基金編列。

有關2026年就安移撥至公務預算的總額度為2.4億，勞動部說明，這是在中央因新財劃法施行而財政困難情況下，勞動部仍依就安基金6項策進作為之「非直接服務據點之辦公處所修繕等機關基本行政費用，以及與就業安定基金法定用途無關之廣宣費用」，爭取2.4億從就安基金編回公務預算。

勞動部強調，會依法依規善用經費，努力爭取勞工最大福祉。