美公布對台抗腐蝕鋼品反傾銷結果 經部籲業者積極應訴以爭取較佳稅率

美國商務部(DOC)於8月27日公布對我國、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、冰島、南非、土耳其、阿拉伯聯合大公國及越南等10國之抗腐蝕鋼品反傾銷調查最終認定，經濟部今日表示，約有15.7萬公噸、1.95億美元抗腐蝕鋼品輸美將受影響。

經濟部表示，美國公告對我抗腐蝕鋼品反傾銷調查結果，我商稅率如下：

燁輝(Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.)為10.85%；盛餘(Sheng Yu Steel Co. Ltd.)、光南(Kounan Steel Co. Ltd.)、佑錋(Meglobe Co. Ltd.)為67.81%（該3家廠商未應訴）；其他廠商為10.85%。

經濟部表示，至於其他國家反傾銷稅率部分，以巴西國家鋼鐵公司之稅率191.26%最高，次高為越南蓮花集團110.19%。

經濟部表示，該案美國國際貿易委員會(ITC)預定於2025年10月9日發布產業損害之最後認定，倘認定傾銷對美國國內產業造成損害，商務部將據以發布反傾銷稅命令。

依據美國海關統計，2023年美國自我進口157,377公噸抗腐蝕鋼品、金額達1.95億美元，主要用途為建築材料、電器用品外殼及汽車零組件等。

經濟部表示，在本案調查期間，經濟部均即時掌握案件進展通知鋼鐵公會以轉知業者，並提供業者應訴補助，以維護出口權益。經濟部呼籲業者在各國對我進行貿易救濟調查時應積極應訴，並將持續提供相關輔導及應訴補助，以協助業者爭取較佳稅率。