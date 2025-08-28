台美無人機鏈 加速合作

美國防部宣示，推動台美無人機合作。美國五角大廈之下的國防創新部門（DIU）計劃於今年底前在台灣派駐聯絡官，以加速無人機合作。業內指出，包括漢翔（2634）、中光電、長榮航太、雷虎等都將可望加入台美無人機合作團隊，共享美國大市場。

英國金融時報（FT）報導，這位聯絡官將設於美國在台協會（AIT），知情人士說，「無人機無疑是焦點，但也著眼與更廣泛的軍民兩用生態系建立連結，包括科技業。」

根據外電報導指出，DIU也計劃在日本派駐官員，以深化美日的軍事科技合作。DIU發言人則表示，該機構有意在人選確定時，於印太、歐洲及中東等地區的盟國與夥伴國派駐聯絡官，「和志同道合的創新組織交流聯絡，是DIU國際努力的重要一環，允許我們及早把握協作機會」。

業內認為，台美無人機加速合作，將進一步填補DJI中國大疆科技在美國商業無人機被禁之後的市場空缺。

航太產業龍頭漢翔對於美國國防部創新單位（DIU）計畫派駐聯絡官常駐台灣，不願表示看法。不過，漢翔董事長胡開宏稍早指出，國內某科技大廠希望委由漢翔帶隊，前往美國設立供應鏈，業界認為，美國防部此舉，將有助於台美無人機供應鏈的技術交流與投資合作。

對此，雷虎科技表示高度歡迎與支持，認為這對雷虎科技而言，具有極為正面的戰略意義。在外銷美國市場方面，此聯絡機制將加速台美供應鏈整合，降低技術壁壘與審查障礙，讓雷虎科技的先進無人機及商用無人機產品，如TM-450偵察無人機、海鯊無人艇及具AI功能的攻擊無人機，更容易進入美國國防與商業市場。