瀚亞環球智慧數據股息基金 9月1日展開募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞投信董事長王伯莉(中)率領團隊宣布瀚亞環球智慧數據股息基金 9/1展開募集。圖／瀚亞投信提供
瀚亞投信董事長王伯莉(中)率領團隊宣布瀚亞環球智慧數據股息基金 9/1展開募集。圖／瀚亞投信提供

隨著美國經濟數據放緩，聯準會9月降息的機率升高，激勵全球股市呈現多頭行情。瀚亞投信表示，儘管美國相較其他市場的優勢可能逐漸減弱，落後板塊補漲的機率也同步提升，建議投資人優先布局全球股票，並在投資組合中納入高股息概念股，以達到攻守兼備的效果。

瀚亞投信投資長林如惠指出，物價變動趨於穩定，加上關稅影響可控，市場開始期待聯準會釋出寬鬆政策；同時，多數新興國家已啟動降息。在美元走弱的情況下，資金開始流向其他經濟體，推升各地股市表現。今年以來，全球股市表現亮眼，多項因素均有利於後市發展。

看好全球股市的上漲潛力，瀚亞投信將於9月1日募集新基金-瀚亞環球智慧數據股息基金。擬任基金經理人賴盈良表示，該基金透過AI數據模型，從全球九成以上的股票中精選具超額報酬潛力的標的，再搭配高股息股票，力求達成2倍MSCI全球國家世界指數的股利率目標，讓投資人同時掌握長期資本增值與穩定股息收益的機會。

賴盈良補充，自川普上任以來，全球投資人開始尋求非美市場的投資機會，低基期地區的股票更受資金青睞，例如歐洲、亞洲及拉美市場。儘管近期全球股市高漲，市場仍存在諸多不確定性，建議投資組合中納入高股息概念股，不僅具備防禦效果，有助於度過市場波動，也能為投資人創造長期資產增值的機會。

瀚亞投資團隊以七大個股因子：相對同業價值、相對歷史價值、公司品質、低特定風險、動能、短期技術指標與市場情緒—研發專屬模型，用以挖掘全球股票的潛在超額報酬，並依據不同時機、地區與產業靈活調整策略，發揮最大綜效。

股票 高股息

