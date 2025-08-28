聽新聞
臺日創新高峰會 回響熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所於8月25日至26日第二度受邀參與由國家發展委員會指導之國家新創品牌Startup Island TAIWAN與東京都政府共同主辦第四屆「2025 臺灣・日本創新高峰會」，宣傳臺灣資本市場優勢，鼓勵創新企業善用臺灣資本市場平台籌資發展，邁向國際。

臺日創新高峰會為近年臺日間相當具指標性的國際創業交流平台，本屆會議由國家發展委員會主任委員劉鏡清親自率團赴日本東京參與，會議主題涵蓋跨國創新經驗分享、CVC 觀點對談、企業併購策略、與日本龍頭企業合作案例，及臺灣、日本資本市場之專題分享，吸引多家來自臺灣及日本的新創業者、風險投資（VC）、企業創投（CVC）及創業組織共襄盛舉。

證交所於高峰會中向與會企業及投資人說明臺灣資本市場表現、上市機制、供應鏈聚落優勢及資本市場資源與服務，協助企業評估將臺灣納入上市籌資布局之可行性。

證交所長期支持政府產業發展政策，高度關注創新企業上市議題，2021年推出創新板，持續鼓勵優質創新企業提早進入資本市場籌資成長，致力打造「亞洲創新企業掛牌聚落」。

本次與會新創涵蓋人工智慧（AI）、智慧醫療、數位科技、半導體、智能駕駛及金融科技等多元領域，正符合創新板所重視的前瞻新經濟產業特質，未來亦將積極爭取相關潛力企業在臺上市。

