快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

經濟部助五金、手工具赴日拓銷 商機估逾6800萬美元

中央社／ 台北27日電
經濟部江文若次長親赴五金手工具赴日拓銷團大阪洽談會。圖／取自經濟部國際貿易署官網
經濟部江文若次長親赴五金手工具赴日拓銷團大阪洽談會。圖／取自經濟部國際貿易署官網

為支持台灣五金和手工具等業者開發多元市場，經濟部協助五金手工具赴日本福岡、大阪和東京拓銷，共吸引600家買主報名參加，包含高島屋、近鐵、Amazon Japan及港南商事等155家買主，預計創造逾6800萬美元商機。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，赴日拓銷團以專利與創新設計展現台灣產業競爭力，涵蓋五金手工具、智慧家電、健康防護及環保日用品等多元品項，例如輕量化適合高齡族群與婦女使用的手工具組、微型真空壓縮機、環保與實用性兼具的矽膠真空保鮮袋等多項國際得獎產品。

貿易署表示，此次赴日拓銷3城市共吸引逾600家買主報名參加，吸引高島屋、近鐵、Amazon Japan及港南商事等重量級155家買主，預計締造逾6800萬美元（約新台幣20億元）商機。

經濟部次長江文若親赴日本大阪洽談會現場，鼓舞士氣並宣示政府將持續與產業並肩作戰。江文若表示，台灣五金手工具產業歷經30年深耕，已在日本建立穩固的市場基礎與品牌信譽。

江文若表示，經濟部積極推動「月月有買主、周周有活動、日日有商機」拓銷方案，為協助五金手工具業者，除帶領業者赴日本接洽買主，今年9至11月更規劃一系列客製化拓銷活動，包括在國內辦理「全球商機鏈結總動員」，洽邀非洲、亞西、歐洲、美國等買主來台採購洽談；另帶領買主赴台中及高雄產業聚落訪廠，增加接觸買主機會及降低拓銷成本。

國外拓銷部分，貿易署表示，除8月辦理拉丁美洲拓銷團，在9月美國拉斯維加斯扣件展加碼設置「TAIWAN SELECT形象館」，提升國際知名度，並加大力道廣宣，吸引買主觀展採購；另於台灣經貿網成立五金產業專區，運用數位科技精準配對買主，協助廠商24小時開發商機。

貿易署表示，美國政府陸續宣布對各國課徵對等關稅及232條款鋼鋁衍生品關稅，對台灣產業造成衝擊，經濟部除啟動專人專線專網即時服務，並主動關懷業者傾聽意見，協助台灣業者分散市場，深耕日本。

日本 經濟部

延伸閱讀

不是美國！ 經濟部投審會通過台積電100億美元海外增資案

褒忠產業園區二階環評 村民赫然發現廢棄物處理區離學校僅49公尺

經濟部綠能弊案「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 專案小組：內部揭發弊案

「AI行動內閣2.0」曝光16閣員大調整 龔明鑫接經濟部、張惇涵接秘書長

相關新聞

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

台船（2208）27日發重訊，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼...

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

擔負潛艦國造使命的台船公司今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘，稱考量家庭因素，在借調期滿後請辭獲准，將歸建成功...

台船董事長黃正弘借調期滿 請辭獲准、將歸建成大

台船（2208）董事長黃正弘傳出請辭，他27日對外發出聲明，他經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成...

看好表後儲能 怡和國際推出設備「0」元方案

全球AI浪潮帶動電力需求增長，而電力結合儲能系統有助於穩定電網韌性與效率，因此各國皆積極布署，投資表後儲能建立能源護城河...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。