接受印度媒體專訪 林佳龍籲台印簽署FTA深化經貿合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
印度歷史最悠久的主流英文日報《政治家報》（The Statesman）近日刊登外交部長林佳龍專訪。林佳龍強調，台灣與印度同為全球民主社會不可或缺的夥伴，雙方合作是「天作之合」，希望台印能積極推動簽署自由貿易協定（FTA），並對深化雙邊經濟、科技與文化合作表達信心，同時嚴正駁斥中國大陸對台灣的錯誤主張。

《政治家報》報導稱，在中印歷經拉達克軍事對峙後努力修復緊張關係之際，台灣表達對印度的信心，並表示相信印度將採取措施深化雙邊包含半導體產業等各領域的合作。對此，林佳龍表示，台灣與印度都是全球民主社會不可或缺的夥伴，是「天作之合」。

林佳龍指出，目前有許多台灣企業正將投資從中國大陸移往其他地區，而印度可能是極佳的選項。林佳龍認為，台灣與印度應積極推動自由貿易協定，以建立全面性的經濟夥伴關係，同時因應美國總統川普宣布關稅政策所帶來的挑戰，他並直言，簽署 FTA 將有助於台商尋求中國大陸以外的投資選項，「我誠懇呼籲印度從戰略角度來思考這件事」。

針對近日中國大陸外長王毅訪印期間，中國大陸媒體聲稱印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）認同「台灣屬於中國」，而印度嚴正否認「改變其對台立場」一事，林佳龍回應表示，北京對其他民主國家施壓毫無道理，尤其中國大陸一方面持續擴大與台灣的貿易，另一方面卻向其他民主國家施壓減少與台灣的互動。林佳龍並強調，「印度與台灣的關係聚焦於經濟、科技與文化交流，台印兩國經濟高度互補，中國為何要反對？」

林佳龍也藉《政治家報》嚴正駁斥北京一再聲稱台灣屬於中國大陸的說法，強調台灣是一個擁有強大民主信譽的獨立國家，並直言「中國一天都沒有統治過台灣⋯⋯他們也許只是在寫小說」，「即便同一個謊言重複一百遍，它也不會成為真理。」

記者詢及達賴喇嘛，林佳龍指出，台灣對這位西藏精神領袖懷有最高敬意，達賴喇嘛曾兩度造訪台灣，希望他保持健康並能再次訪台。至於近期太平洋島國論壇（PIF）領袖會議排除台灣及美國等對話夥伴參與，林佳龍則直指中國是「區域麻煩製造者」。

印度 林佳龍

