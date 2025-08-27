調查局今辦中東經濟與技術合作研討會 聚焦大陸一帶一路

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局長陳白立。圖／調查局提供
調查局長陳白立。圖／調查局提供

調查局展望與探索雜誌社、政治大學與中華民國阿拉伯文化經濟協會，今在政大舉辦「我國與中東國家經濟及技術合作」學術研討會，邀請國內專家學者從經濟合作、文化交流、外交互動等面向，探討兩岸各自與中東國家關係。

外界關注在美國實施新一輪「對等關稅」政策下，全球經貿環境充滿動盪，讓台灣等出口導向經濟體面臨巨大調整壓力，無法再以過往「市場集中、依賴單一國家」的模式來思考出口戰略。中東地區雖距離遙遠、文化迥異，但與我國在資源、技術與潛力方面，具備高度互補性，同時也是中國大陸推動「一帶一路」的聚焦區域，對兩岸均具有重要戰略價值。

為增進國人對中東地區之了解，中阿協會自2016年起，連續10年與政大共同舉辦「中阿論壇」系列研討會，透過相關領域學者專家集思廣益，期使各界以務實、理性態度看待我國與中東國家的關係，成果深獲各界好評，已成為探討中東區域研究、伊斯蘭世界文化與宗教之年度重要學術盛會。

開幕式由政大副校長陳樹衡主持，中阿協會理事長方振仁、展望與探索雜誌社發行人陳白立、外交部政務次長吳志中分別代表主辦單位及與會貴賓致詞，並邀請恐怖主義研究權威淡江大學戰略研究所教授汪毓瑋以「美國川普政府與拜登政府反恐政策之比較--以中東地區為例」為題發表專題演講。

今年度研討會特別聚焦於大陸「一帶一路」倡議在中東的推展，在相關單位邀請下，展望與探索雜誌社決定共襄盛舉，帶來不同的觀察視角。

