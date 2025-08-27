拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

擔負潛艦國造使命的台船公司今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘，稱考量家庭因素，在借調期滿後請辭獲准，將歸建成功大學。

台船表示，董事長黃正弘就任以來，深知肩負國艦國造重任與企業轉型責任，始終全力以赴、兢兢業業不敢稍懈。在政府大力支持與團隊通力合作下，公司各項改革與專案穩步推進，獲得各界肯定，經過長時間思考，黃在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成功大學，因此向上級機關請辭董事長一職並獲准。

台船前任董事長鄭文隆任職8年，去年8月卸任後，由黃正弘接任董座並喊出等5大層面，包括治理台船的相應處理策略與解決方針，他說台船是國內唯一具製造潛艦能力的船廠，政府推動國防自主，國艦國造、造修合一，對台船是利多機會，但台船人力斷層嚴重，造船、修船成本高，沒有價格競爭優勢，而且公務船艦業務多為首艘或原型艦，獲利困難。

機械博士黃正宏過去曾擔任成大造船及船舶機械工程系主任，熟稔造船專業，一度任為成大財務長與副校長，早年已與總統賴清德擔任台南市長期間熟識，接任台船董座時，他說想了2天，「在學校教學、研究很多人在做，可是能到台灣最大船廠服務，不是每個人都有機會。」外界也一直關注他如何帶領持續虧損、爭議不斷的台船繼續前行，未料今日拋出請辭消息。