快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
擔負潛艦國造使命的台船今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘（中），稱考量家庭因素，在借調期滿前請辭獲准，將歸建成大。記者宋原彰／翻攝
擔負潛艦國造使命的台船今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘（中），稱考量家庭因素，在借調期滿前請辭獲准，將歸建成大。記者宋原彰／翻攝

擔負潛艦國造使命的台船公司今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘，稱考量家庭因素，在借調期滿後請辭獲准，將歸建成功大學

台船表示，董事長黃正弘就任以來，深知肩負國艦國造重任與企業轉型責任，始終全力以赴、兢兢業業不敢稍懈。在政府大力支持與團隊通力合作下，公司各項改革與專案穩步推進，獲得各界肯定，經過長時間思考，黃在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成功大學，因此向上級機關請辭董事長一職並獲准。

台船前任董事長鄭文隆任職8年，去年8月卸任後，由黃正弘接任董座並喊出等5大層面，包括治理台船的相應處理策略與解決方針，他說台船是國內唯一具製造潛艦能力的船廠，政府推動國防自主，國艦國造、造修合一，對台船是利多機會，但台船人力斷層嚴重，造船、修船成本高，沒有價格競爭優勢，而且公務船艦業務多為首艘或原型艦，獲利困難。

機械博士黃正宏過去曾擔任成大造船及船舶機械工程系主任，熟稔造船專業，一度任為成大財務長與副校長，早年已與總統賴清德擔任台南市長期間熟識，接任台船董座時，他說想了2天，「在學校教學、研究很多人在做，可是能到台灣最大船廠服務，不是每個人都有機會。」外界也一直關注他如何帶領持續虧損、爭議不斷的台船繼續前行，未料今日拋出請辭消息。

台船 潛艦 成功大學

延伸閱讀

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

影／談內閣改組 卓榮泰感謝閣員的付出與努力

指賴總統、卓揆沒反省誠意 朱立倫批內閣改組：主導大罷免的都沒事

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

相關新聞

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

台船（2208）27日發重訊，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼...

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

擔負潛艦國造使命的台船公司今日拋出震撼彈，去年8月才上任的董事長黃正弘，稱考量家庭因素，在借調期滿後請辭獲准，將歸建成功...

台船董事長黃正弘借調期滿 請辭獲准、將歸建成大

台船（2208）董事長黃正弘傳出請辭，他27日對外發出聲明，他經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成...

看好表後儲能 怡和國際推出設備「0」元方案

全球AI浪潮帶動電力需求增長，而電力結合儲能系統有助於穩定電網韌性與效率，因此各國皆積極布署，投資表後儲能建立能源護城河...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。