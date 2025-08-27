台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

台船（2208）27日發重訊，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏。台船並證實將於近日召開臨時董事會，由陳政宏接任董事長。

依據台船聲明，黃正弘就任以來，深知肩負國艦國造重任與企業轉型責任，其始終全力以赴，兢兢業業不敢稍懈。在政府大力支持與團隊通力合作下，公司各項改革與專案穩步推進，亦獲得各界肯定，謹此致上最深感謝。

董事長黃正弘經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成功大學，因此向上級機關請辭董事長一職並獲准。

黃正弘指出，辭職後若仍有需協助或交接之處，允諾定當全力配合，並期盼台船未來業務精進再創新猷。據了解，黃正弘2024年8月28日接任台船董事長，屆滿一年。

而經濟部改派的法人代表陳政宏，現職為系統及船舶機電工程學系副教授和成功大學博物館館長，專長包括有紊流、二相流、船舶推進、雷射及光學測量、人因系統工程、科技史等。

他為台灣大學造船及海洋工程學系碩士，先後取得美國密西根大學造船及輪機工程研究所碩士、博士學位。