台船董事長黃正弘借調期滿 請辭獲准、將歸建成大

台船（2208）董事長黃正弘傳出請辭，他27日對外發出聲明，他經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成功大學，因此，向上級機關請辭董事長一職並獲准。

聲明內容指出，就任以來，深知肩負國艦國造重任與企業轉型責任，其始終全力以赴，兢兢業業不敢稍懈。在政府大力支持與團隊通力合作下，公司各項改革與專案穩步推進，亦獲得各界肯定，謹此致上最深感謝。

他經過長時間審慎思考，在家庭因素考量下決意於借調期滿前歸建成功大學，因此向上級機關請辭董事長一職並獲准。辭職後若仍有需協助或交接之處，他並允諾定當全力配合，並期盼台船未來業務精進再創新猷！