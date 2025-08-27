中碳法說會／表明布局北美石墨材料市場 積極拚業績

中碳（1723）27日舉辦法說會，強調由於北美市場可能會對中國大陸石墨材料收取反傾銷稅，將創造商機空間，中碳已積極布局，2年前已經啟動北美專案，與美國當地廠商簽署合作意向書，初步會先以去中化高階產品開發為目標，如果後續美國對中國大陸課徵反傾銷稅定案，則預期會繼續以往北美設廠為目標前進。

另一方面，電力備援系統BBU的市場需求龐大，中碳已經與相關日、韓電池大廠進行材料驗證，充分掌握任何高附加價值的機會。

受到全球石油價格疲軟影響，中碳今年前7月營運受到較多利空因素打擊，其中因美元相關計價產品營收達80%以上，第2季在新台幣強力升值衝擊下，毛利率受到壓縮，並產生匯兌損失，致今年來獲利表現較去年同期出現較大衰退幅度，前7月自結稅前獲利為4.69億元、年減48%。