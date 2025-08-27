卓榮泰：期新團隊與現有隊伍迅速整合 協同推動行動AI及內閣2.0

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

行政院長卓榮泰今天表示，新內閣團隊包括首長、副首長共16位新面孔，期待國人以更鼓勵的心情看待。新內閣團隊均為各領域專長，並希望新團隊與現有隊伍迅速整合，以最好的效率與團隊精神，協同推動行動AI、內閣2.0的未來方向。

卓榮泰表示，「15個多月以來，內閣成員以國家發展與利益為先，全力合作，無私奉獻，為國家奠定堅實基礎。有句話說，計利當計天下利，我們都是只求為國，不求名，也就是說我們為了國家的發展跟國家的利益，沒有考慮到個人任何的名利，這就是我們的內閣團隊，所以我會特別感謝包括國發會，經濟部，還有數發部、衛福部等首長，他們是為我們國家整體的發展奠定了相當雄厚的基礎，也為經濟的發展擘畫出未來的藍圖跟計畫，甚至在我們健康臺灣的領域底下，在總統的治國理念中，也做下了最根本開始向前邁進的步驟，尤其是在我們AI時代的來臨，數位經濟、數位技術，也為國家開啟我們現在全力要推動的AI新時代建設重要的基礎」。

卓榮泰表示：「他們基於自己的因素，或是會回到教育界、學術界，或者會回到實務界，都有他們的考量，他們離開團隊，我們一方面肯定過去他們的貢獻，也感謝他們。至於新的內閣團隊，剛剛已經把名單一共有包括首長、副首長十六位跟國人做報告。」

「我期待大家能夠用更鼓勵的心情來看這些，當中有很多是新的面孔。明天我們會帶著這些新的內閣團隊成員跟國人見面。我也希望他們之後，一方面發揮他們在各領域的專長，一方面跟現有的團隊能夠快速的整合，用最好的效率、團隊的精神，共同為未來的行動AI內閣2.0做出新的努力的方向。我再次謝謝大家的關心，明天讓我們全體再向大家清楚的說明。」

此次的內閣改組，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共16位閣員調整異動。

卓榮泰今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第四期頒獎典禮暨研討會，接受媒體採訪時，作上述說明。

AI 內閣 卓榮泰

