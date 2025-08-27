對等關稅衝擊民生！8月消費者信心指數 CCI 續下降 下半年難好轉

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，並且來到2023年5月、兩年四個月最低。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，主計總處大幅上修今年經濟成長率到4.45%，但與民眾感受有顯著落差。

中央大學台經中心這次調查結果顯示，只有「投資股票時機」指標上升，其餘五項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨都下降，顯示面對美國對等關稅衝擊，國人各項經濟信心都嚴重下滑。

吳大任表示，民眾對投資台股信心好轉，主要來自美國聯準會降息可能性增加，但背後有很多風險。因為美國對等關稅政策是犧牲全球成就美國，美國經濟好未必等同台灣經濟也好；過去台股與美股連動性高，但未來下半年可能脫鉤，因為對等關稅使很多國家到美國大投資，例如南韓造船業及製造業也要去投資，結果是帶動美國經濟成長，但出口到美國國家反而出口衰退，未來台灣民間投資會衰退，基本面受影響，未來台股與美股就會脫鉤。

這次調查顯示，僅「投資股票時機」上升，其餘「物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財貨」等五項指標下降。

上升的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為31.2點，較上個月調查結果上升2.09點。

下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為94.53點，較上個月調查結果下降幅度2.04點，指數寫2020年7月以來最低。「購買房地產時機」調查結果92.73點，與上月再下降1.75點，指數與耐久性財貨都是五年兩個月最低。

吳大任表示，耐久性財貨除了房地產，還包括汽機車及家電，目前汽車可能對美開放市場，國人信心低迷。此外，美國關稅將影響所得面信心，當民眾開始有疑慮，就不太可能消費，未來廠商可能擴大無薪假或裁員，目前內需消費面已出現警訊，下半年很難有起色。

下降幅度第二的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為30.72點，較上個月調查結果下降幅度2.02點。下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為75.15點，較上個月調查結果下降幅度1.5點，也是自去年5月、一年四個月低點

下降幅度第四的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為79.17點，較上個月調查結果下降幅度1.48點，則是2023年3月以來、二年六個月最低。下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為69.12點，較上個月調查結果下降幅度1.41點，亦寫去年5月以來、一年四個月低點。再再顯示，美國對等關稅來勢洶洶，對民眾生活影響深遠。