看好表後儲能 怡和國際推出設備「0」元方案

全球AI浪潮帶動電力需求增長，而電力結合儲能系統有助於穩定電網韌性與效率，因此各國皆積極布署，投資表後儲能建立能源護城河，確保用電穩定與安全，怡和國際（7590）偕手台灣區電機電子工業公會及儲能聯盟27日在高雄舉辦商機座談研討，邀請產官學專家台電吳進忠副總、電電公會儲能聯盟劉如熹照召集人，全面解析儲能政策，怡和國際並率先推出設備「0」元方案。

怡和成立於2009年，2015年更名怡和國際，致力於多元金融業務及綠色能源領域的發展，並於2017年及2024年轉投資成立怡和國際能源公司及怡和綠電超商公司，在太陽能電廠建置上提供更完整的工程規劃及運維服務，透過綠電超商平台，協助客戶透過綠電超商平台快速取得更穩健的綠電來源。

近年來，邁向淨零及能源轉型是全球矚目焦點，其中深度節能，提高能源自主及用電韌性更是政府大力推動的政策目標，其中建置「表後儲能」優化電力使用是關鍵的一環。

怡和國際累積過往十幾年的案場實務及金融經驗，擁有專業的電力規劃團隊及數百位現場施工維運同仁，從企業用電需量盤點、表後儲能規劃、智慧能源管理(EMS)、電力交易及案場融資，怡和國際提供客戶一條龍整合服務，協助客戶輕鬆強化企業用電韌性。

服務內容包括：1. 透過智慧能管調度尖、離峰用電，優化能源使用，達到節費效益。

2. 透過建置表後儲電，提供企業用電穩定性與可靠度，降低無預警損失，提高用電韌性。3. 協助客戶滿足用電大戶義務，善盡社會責任，實現企業ESG永續目標。 4. 為客戶量身規劃輕鬆付款方案，初期設備「0」出資，透過每月儲能系統的節電效益按月定額輕鬆支付。

怡和國際強調，公司秉持「誠信、圓融、積極」的核心經營理念，致力成為企業數位轉型與能源轉型的全方位夥伴，與所有的客戶一同攜手落實ESG，共同邁向2050淨零碳排的永續未來。