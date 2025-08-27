快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

看好表後儲能 怡和國際推出設備「0」元方案

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
怡和國際偕手台灣區電機電子工業公會及儲能聯盟27日在高雄舉辦商機座談研討。照片／怡和國際提供
怡和國際偕手台灣區電機電子工業公會及儲能聯盟27日在高雄舉辦商機座談研討。照片／怡和國際提供

全球AI浪潮帶動電力需求增長，而電力結合儲能系統有助於穩定電網韌性與效率，因此各國皆積極布署，投資表後儲能建立能源護城河，確保用電穩定與安全，怡和國際（7590）偕手台灣區電機電子工業公會及儲能聯盟27日在高雄舉辦商機座談研討，邀請產官學專家台電吳進忠副總、電電公會儲能聯盟劉如熹照召集人，全面解析儲能政策，怡和國際並率先推出設備「0」元方案。

怡和成立於2009年，2015年更名怡和國際，致力於多元金融業務及綠色能源領域的發展，並於2017年及2024年轉投資成立怡和國際能源公司及怡和綠電超商公司，在太陽能電廠建置上提供更完整的工程規劃及運維服務，透過綠電超商平台，協助客戶透過綠電超商平台快速取得更穩健的綠電來源。

近年來，邁向淨零及能源轉型是全球矚目焦點，其中深度節能，提高能源自主及用電韌性更是政府大力推動的政策目標，其中建置「表後儲能」優化電力使用是關鍵的一環。

怡和國際累積過往十幾年的案場實務及金融經驗，擁有專業的電力規劃團隊及數百位現場施工維運同仁，從企業用電需量盤點、表後儲能規劃、智慧能源管理(EMS)、電力交易及案場融資，怡和國際提供客戶一條龍整合服務，協助客戶輕鬆強化企業用電韌性。

服務內容包括：1. 透過智慧能管調度尖、離峰用電，優化能源使用，達到節費效益。

2. 透過建置表後儲電，提供企業用電穩定性與可靠度，降低無預警損失，提高用電韌性。3. 協助客戶滿足用電大戶義務，善盡社會責任，實現企業ESG永續目標。 4. 為客戶量身規劃輕鬆付款方案，初期設備「0」出資，透過每月儲能系統的節電效益按月定額輕鬆支付。

怡和國際強調，公司秉持「誠信、圓融、積極」的核心經營理念，致力成為企業數位轉型與能源轉型的全方位夥伴，與所有的客戶一同攜手落實ESG，共同邁向2050淨零碳排的永續未來。

綠電 超商 太陽能電廠

延伸閱讀

天能綠電獲群益證訂單

電信三雄 秀ESG實踐

2025 ESG高峰會登場 王怡心：首推永續會計黑客松競賽

【重磅快評】賴政府綠電大查案 誰是郭智輝口中真正的大尾？

相關新聞

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023...

憂關稅衝擊就業 青年尋職津貼、就獎9月加碼最高4.8萬

適逢畢業找工作的時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，為及早預防初踏入職場的青年怯志，勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫...

看好表後儲能 怡和國際推出設備「0」元方案

全球AI浪潮帶動電力需求增長，而電力結合儲能系統有助於穩定電網韌性與效率，因此各國皆積極布署，投資表後儲能建立能源護城河...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

美關稅衝擊製造業 立委籲「舊貸不收、新貸速審」助產業彈性調度

從全球疫後復甦開始，台中工具機、手工具、自行車、模具等傳統製造業，景氣原本就不好，美國關稅更衝擊傳統製造業。立委何欣純表...

財委會聯席審災後特別預算 立委爭取紓困、韌性修復到位

立法院財政委員會26日聯席會議審議災後復原重建特別預算，立委陳亭妃質詢時，爭取家戶防水閘門補助、農民勞工紓困貸款、基礎設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。